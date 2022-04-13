Зеленский дал совет РФ: делайте "ХНР" где-то у себя, в Хакасии, а не в Херсоне

Россияне могут создавать какие угодно республики только у себя в РФ, а не на нашей территории.
Об этом в видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, которое было опубликовано в его официальном Telegram-канале.
Зеленский призвал украинцев несмотря на все сложности, противостоять оккупантам и защищать нашу страну.
Далее по теме
"Сложно, знаю. Нужно бороться. Протестовать. Защищать нашу национальную государственность. И обязательно – наказывать коллаборантов. Пусть делают "ХНР" где-то у себя, в Хакасии, а не в нашем родном украинском Херсоне", – сказал президент.
По его словам, от силы сопротивления народа во всех его формах напрямую зависит будущее Украины. Он заверил, что все временно оккупированные города и села Украины будут обязательно освобождены.
Ситуация в Херсоне
- В Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от захватчиков и взяли под контроль 11 населенных пунктов. Большой проблемой стало то, что военные РФ получили списки ветеранов АТО, активистов и журналистов в Херсонской области. Кроме этого, оккупанты пытаются сломить местное самоуправление.
- Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Российские оккупанты подготовили Херсон к сдаче, а в Николаевской области вообще нет противника.
- российские захватчики планировали проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".
- 12 марта в Херсоне прошло экстренное заседание областного совета, на котором было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов не может быть. Обращение принято единогласно.
- Также мы информировали, как безопасно уехать из Херсона.