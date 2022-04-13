Зеленский дал совет РФ: делайте "ХНР" где-то у себя, в Хакасии, а не в Херсоне

Президент заявил, что от силы нашего сопротивления напрямую зависит будущее нашей страны

Президент Украины призвал держать оборону городов / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне могут создавать какие угодно республики только у себя в РФ, а не на нашей территории.

Об этом в видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, которое было опубликовано в его официальном Telegram-канале.

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Зеленский призвал украинцев несмотря на все сложности, противостоять оккупантам и защищать нашу страну.

"Сложно, знаю. Нужно бороться. Протестовать. Защищать нашу национальную государственность. И обязательно – наказывать коллаборантов. Пусть делают "ХНР" где-то у себя, в Хакасии, а не в нашем родном украинском Херсоне", – сказал президент.

По его словам, от силы сопротивления народа во всех его формах напрямую зависит будущее Украины. Он заверил, что все временно оккупированные города и села Украины будут обязательно освобождены.

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Ситуация в Херсоне