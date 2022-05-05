Зеленский объявил о запуске платформы United24 для сбора помощи Украине

United24 дает возможность сделать донейт в один клик из любой страны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как можно помочь Украине и ее гражданам / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина запускает фандрайзинговую платформу United24 для сбора средств на восстановлении страны после российской оккупации и для помощи нашим военным и украинцам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Только вместе мы имеем потенциал остановить войну, которую развязала Россия, восстановить то, что она разрушила. Вместе мы поможем свободе победить тиранию. Это фандрайзинговая платформа – часть инициативы United24, которая была создана, чтобы поддержать Украину. Тут в один клик вы можете пожертвовать деньги для помощи нашим военным, мирному населению, и чтобы отстроить Украину. Все поступившие средства сразу будут направлены на счета Национального банка Украины, закрепленные за соответствующим министерствами. Отчеты про сбор средств будут обновляться каждые 24 часа", – рассказал президент о новой инициативе.

Также он отметил, что каждый вклад играет огромную роль для победы и что сегодня Украина борется не только за свою свободу, а и свободу всего демократического мира.

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"Мы никогда не забудем ваш вклад в победу Украины", – резюмировал глава государства.

Средства распределяются по трем направлениям помощи

оборона и разминирование

гуманитарная и медицинская помощь

восстановление Украины

Чтобы сделать донейт, переходите на сайт платформы.

Любое пожертвование – весомый вклад в победу Украины