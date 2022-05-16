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Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые вышли на границу с Россией (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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16 мая, 16:12
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Такой успеха добился 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ города Харькова
Зеленский поблагодарил воинов Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Зеленский поблагодарил воинов Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бойцов 127 бригады теробороны, которые вышли к границе Украины и России в Харьковской области.

"Очень благодарен вам от каждой семьи. Желаю вам здоровья, вы молодцы", – сказал он.

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Мощный прорыв ВСУ

На фронте уже есть кардинальные изменения – Украина начала наносить контрудары. При этом ВСУ заставляют российских оккупантов перейти к обороне. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Крайний наш контрудар имел довольно хороший успех – мы добились того, чего хотели, а именно: в направлении Барвенково – Изюм нанесли контрудар – а это главное направление удара было российских войск – и смогли сбить наступательный потенциал российских войск. Т. е. не только их отбросили, но и вынудили перейти к обороне. Вот это я считаю главным достижением", – заявил эксперт.

По словам Жданова, Украина начинает серию контрударов для стабилизации фронта и частичного освобождения наших территорий – это кардинально меняет ситуацию на поле боя.

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"Из Харьковской области полностью выбить агрессора не удалось, но, в принципе, на отдельных участках мы вышли на государственную границу, а кое-где от 5 до 10 км есть еще присутствие российских войск. Дожимать там будут (оккупантов. – Ред.), но я уже так понимаю, что не самыми активными действиями, потому что силы и средства нужно поберечь. Скорее всего, огневым воздействием будут постепенно выдавливать российские войска до государственной границы нашей страны", – отметил эксперт.

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Герої не вмирають!

Отдал жизнь, спасая побратимов… Николай Владимирович Цюрик – солдат ВСУ из города Камень-Каширский, Волынь. На войне – с первых дней. Погиб во время боевого задания: дал возможность побратимам отступить, прикрыв их от врага. Его так уважали в родном городке, что объявили трехдневный траур. Герой Украины. Посмертно.

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