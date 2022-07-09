Зеленский провел чистку среди руководства Херсонской ОГА

Президент Украины подписал новый указ

Владимир Зеленский своим указом уволил Геннадия Лагуту. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом №477/2022 уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской облгосадминистрации.

Об этом говорится в его Указе.

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Кто вместо Лагуты?

"Уволить Лагуту Геннадия Николаевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в тексте Указа.

В то же время временно будет исполнять обязанности председателя Херсонской ОГА депутат областного совета от "Слуги народа" Дмитрий Бутрий, о чем говорится в Указе президента №478/2022:

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Херсонской облгосадминистрации на Бутрия Дмитрия Стефановича".

Ранее Кабинет министров Украины уже согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской областной государственной администрации.

Также мы писали о том, что Верховная Рада приняла постановление по поводу бывшего нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева. Коллаборанта, помогающего россиянам в оккупированном Херсоне, отозвали с должности члена Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.