В Раде приняли важное решение относительно нардепа-предателя Ковалева

Верховная Рада Украины приняла постановление о бывшем нардепе от "Слуги народа" Алексее Ковалеве. Коллаборанта, помогающего россиянам в оккупированном Херсоне, отозвали с должности члена Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.
Об этом сообщила пресс-служба парламента.
Так, 9 июля 2022 было принято Постановление Верховной Рады Украины "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" №2384-IX, соответственно к которой отозван внефракционный народный депутат Украины Ковалев Алексей Иванович с должности члена Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Как известно, Ковалев был аграрным бизнесменом в Херсонской области и за пределами области о нем мало кто знал. В 2019 году он стал народным депутатом и попал в парламент как мажоритарщик от партии "Слуга народа".
Став членом налогового комитета, Ковалев возглавил направление по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака.
Ковалев открыто перешел на сторону РФ
- 3 мая Алексея Ковалева исключили из состава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, поскольку он добровольно остался в оккупированном Херсоне и раздавал интервью российским пропагандистам.
- 8 июня коллаборант сообщил в соцсетях о встрече с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко – кремлевским куратором оккупированных территорий. Ковалев заверил, что Россия "навсегда" в Херсонской области.
- Позже стало известно, что Ковалев вошел в состав назначенной оккупантами "администрации" Херсонской области как заместитель главы по вопросам сельского хозяйства.
- 22 июня появилась информация, что херсонские партизаны ликвидировали депутата-изменника , но она не получила подтверждения.
- 6 июля ДБР сообщило, что Ковалеву объявили подозрение в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.
Сайт "Сегодня" подробно рассказывал, кто такой депутат Ковалев, работающий на оккупантов на Херсонщине.