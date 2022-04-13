Зеленский: У экспертной группы есть план, как немедленно усилить санкции против России

Сегодня, 13 апреля, группа международных экспертов под руководством дипломата Майкла Макфола и главы Офиса президента Андрея Ермака рассмотрела западную санкционную политику.
Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Какая ситуация
По словам президента, группа работает уже три недели и состоит из международных и украинских экспертов, занимающихся оценкой введенных санкций и того, как Россия пытается их обойти.
Далее по теме
"Группой подготовлены конкретные предложения, как можно убрать санкционные лазейки, которыми пользуется постоянно Россия, и как немедленно усилить санкции, чтобы это было ощутимо для Москвы", – заявил Зеленский.
Кроме этого, он отметил, что прежде всего необходимо нефтяное эмбарго, а также "четкая готовность Европы к отказу от всех российских энергоносителей". По его мнению, Евросоюз должен перестать "спонсировать российскую военную машину".
План действий
Как отмечал Андрей Ермак, у экспертов сейчас есть две страницы приоритетных санкций против России, которые предлагаются для США, ЕС, Великобритании и других партнеров.
По его словам, в этом списке – полное эмбарго на экспорт сырой нефти и природного газа, дополнительные запреты для финансовых учреждений как России, так и Беларуси, дальнейшие торговые барьеры и пошлины, другие мощные меры. Также прорабатываются подходы к усилению персональных ограничений и наложению вторичных санкций.
В то же время украинские эксперты уже предложили свою часть плана действий.
Напомним, Владимир Зеленский обратился к гражданам и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о потребностях Украины, которые помогут остановить войну.