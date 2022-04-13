Зеленский: У экспертной группы есть план, как немедленно усилить санкции против России

Президент заявил, что уже подготовлены конкретные предложения

Президент России Владимир Путин (слева внизу) и президент Украины Владимир Зеленский (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 13 апреля, группа международных экспертов под руководством дипломата Майкла Макфола и главы Офиса президента Андрея Ермака рассмотрела западную санкционную политику.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Какая ситуация

По словам президента, группа работает уже три недели и состоит из международных и украинских экспертов, занимающихся оценкой введенных санкций и того, как Россия пытается их обойти.

"Группой подготовлены конкретные предложения, как можно убрать санкционные лазейки, которыми пользуется постоянно Россия, и как немедленно усилить санкции, чтобы это было ощутимо для Москвы", – заявил Зеленский.

Кроме этого, он отметил, что прежде всего необходимо нефтяное эмбарго, а также "четкая готовность Европы к отказу от всех российских энергоносителей". По его мнению, Евросоюз должен перестать "спонсировать российскую военную машину".

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План действий

Как отмечал Андрей Ермак, у экспертов сейчас есть две страницы приоритетных санкций против России, которые предлагаются для США, ЕС, Великобритании и других партнеров.

По его словам, в этом списке – полное эмбарго на экспорт сырой нефти и природного газа, дополнительные запреты для финансовых учреждений как России, так и Беларуси, дальнейшие торговые барьеры и пошлины, другие мощные меры. Также прорабатываются подходы к усилению персональных ограничений и наложению вторичных санкций.

В то же время украинские эксперты уже предложили свою часть плана действий.

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Напомним, Владимир Зеленский обратился к гражданам и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о потребностях Украины, которые помогут остановить войну.

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