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Зеленский обратился к парламенту Эстонии: Россия чувствует себя безнаказанной

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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13 апреля, 13:10
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Президент Украины призвал Запад поддержать эмбарго на энергоносители из РФ
Президент Украины выступил в эстонском парламенте
Президент Украины выступил в эстонском парламенте / Фото: Коллаж: Сегодня

Международные организации пока не в состоянии остановить российскую агрессию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Эстонии.

"Ни у кого не может быть уверенности, что НАТО защитит их. Российские государственные пропагандисты открыто обсуждают возможность захвата соседних стран. Вторжение России вынудило вспомнить то, что и вы пережили. Депортация. Тысячи украинцев вывезены в Россию. Это как целый Таллинн. Людей лишают документов, телефонов, перевозят в отдаленные регионы России. Детей разводят с родителями и хотят отдавать на принудительное усыновление. Россия применяет запретные боеприпасы. Цель — уничтожить украинцев. Почему Москва чувствует себя безнаказанной? Она чувствует себя удобно в международных организациях. Руководство России не верит, что Европа способна привлечь Россию к миру. Рассчитывают, что Европа будет расколота и приоритет торговли перевесит", — сказал он.

Зеленский отметил, что Эстония одной из первых предоставила Украине помощь. Он выразил благодарность за отказ от российских энергоносителей, но отметил, что всем необходимо сделать гораздо больше.

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"Не должны повторяться черные страницы истории. Когда-то украинцы и эстонцы были в Сибири. Там и так достаточно наших могил. Надо вернуть всех депортированных людей домой. Евросоюз имеет возможность этого добиться. Евросоюз должен быть спонсором депортации, спонсором войны. Я призываю вас, при утверждении нового санкционного пакета, поддерживать блокировку всех российских банков, поддержать эмбарго на энергоносители. Также прошу вашу страну присоединиться к расследованию преступлений РФ. Нет такого преступления, которое не совершили российские солдаты. Но мы их найдем. Но вместе с вами мы сделаем это скорее. Сталинские преступления не были наказаны, поэтому важно наказать новое поколение", — сказал президент.

Он подчеркнул, что присоединение Украины к ЕС — это не об экономике или политике, а о безопасности во всей Европе. Также Зеленский отметил, что в Киев скоро прибудут президенты Польши и стран Балтии, и такие визиты очень важны. Он призвал вместе восстановить силу международного права.

Война в Украине

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Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

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