Зеленский: я не верю, что оккупанты сохранят жизнь военнопленным, даже если они пообещали

Глава страны уверен, что российские военные по-разному относятся к украинским защитникам

Украинские военные продолжают защищать город / Коллаж "Сегодня"

Россия своим предложением украинским защитникам Мариуполясдаться в плен, чтобы сохранить жизнь, на самом деле хочет расстрелять военных, как в Иловайске 2014 года.

Об этом президент Украины рассказал в интервью украинским СМИ.

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"Лично мое мнение – что они по-разному к разным нашим военным там относятся. И вы это прекрасно знаете. Есть там военные, которых они ненавидят. Я не верю, что они сохранят там им жизнь, даже если они им пообещали. Да, возможно, будет Иловайск. Я так считаю, но нужно спросить у наших военных", – рассказал Зеленский.

Зеленский озвучил число погибших украинских солдат

В настоящее время украинские чиновники считают, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Еще около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и трудно сказать, сколько из них выживет, отметил президент. Потери России составляют около 20 тысяч военных.

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