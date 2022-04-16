Зеленський: я не вірю, що окупанти збережуть життя військовополоненим, навіть якщо вони пообіцяли

Росія своєю пропозицією українським захисникам Маріуполяздатися в полон, щоб зберегти життя, насправді хоче розстріляти військових, як у Іловайську 2014 року.
Про це президент України розповів у інтерв'ю українським ЗМІ.
"Особисто моя думка – що вони по-різному до різних наших військових там ставляться. І ви це чудово знаєте. Є там військові, яких вони ненавидять. Я не вірю, що вони збережуть там їм життя, навіть якщо вони їм пообіцяли. Так, можливо, буде Іловайськ. Я так вважаю, але треба запитати наших військових" , – розповів Зеленський.
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Зеленський озвучив кількість загиблих українських солдатів
Наразі українські чиновники вважають, що на війні загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN.
Ще близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і важко сказати, скільки з них виживе, зазначив президент. Втрати Росії становлять близько 20 тисяч військових.