Зеленський: я не вірю, що окупанти збережуть життя військовополоненим, навіть якщо вони пообіцяли

Очільник держави впевнений, що російські військові по-різному ставляться до українських захисників

Українські військові продовжують захищати місто / Колаж "Сьогодні"

Росія своєю пропозицією українським захисникам Маріуполяздатися в полон, щоб зберегти життя, насправді хоче розстріляти військових, як у Іловайську 2014 року.

Про це президент України розповів у інтерв'ю українським ЗМІ.

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"Особисто моя думка – що вони по-різному до різних наших військових там ставляться. І ви це чудово знаєте. Є там військові, яких вони ненавидять. Я не вірю, що вони збережуть там їм життя, навіть якщо вони їм пообіцяли. Так, можливо, буде Іловайськ. Я так вважаю, але треба запитати наших військових" , – розповів Зеленський.

Зеленський озвучив кількість загиблих українських солдатів

Наразі українські чиновники вважають, що на війні загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN.

Ще близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і важко сказати, скільки з них виживе, зазначив президент. Втрати Росії становлять близько 20 тисяч військових.

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