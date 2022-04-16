Зеленский назвал число погибших украинских воинов: главные заявления украинской власти за утро 16 апреля

Российские войска продолжают атаковать Украину и пытаются захватить Херсонскую область

О ходе войны говорили Зеленский и другие представители власти / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине идет 52-й день войны, которую развязала Россия. За это время погибло много военных и мирных жителей, в том числе детей. Цифры назвали президент Украины Владимир Зеленский и омбудсмен Людмила Денисова. Тем временем Генштаб ВСУ сообщил новые данные о событиях на фронте и потерях врага.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 16 апреля.

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Зеленский озвучил число погибших солдат

В настоящее время украинские чиновники считают, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Еще около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и трудно сказать, сколько из них выживет, отметил президент. Потери России составляют около 20 тысяч военных.

Погибли 200 украинских детей

С начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 200 детей и пострадало 360 детей. Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 16 апреля со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении.

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"Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", – написала она.

Россия уже проиграла

В Кремле уже поняли, что Россия проиграла войну против Украины, и теперь только решают, как преподнести это своим гражданам. Переломным моментом стало потопление крейсера "Москва". Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

"Когда идешь на российские военные форумы, где предлагают снести Украину ядерным ударом, победить НАТО и так далее, следующий вопрос звучит так: а ты готов идти мобилизоваться? И все идут в отказ. Причем наши ребята там работают под "ватников". Общественная угроза заключается в том, что Путин "продал" своим соотечественникам телевизор. Сидит где-то в Омске человек, щелкает телевизор, где ему показывают, какая крутая российская армия... Диванные патриоты, которые поддерживают агрессивный курс, сделали самого Путина заложником этого курса. Он не может так просто "продать" им поражение в войне, это главная дилемма сейчас", — сказал он.

Арестович отметил, что побед нет, и объяснить их отсутствие невозможно. И это является началом поражения и страшного выбора Путина. Он не сможет выйти и сказать, что нужно собраться и попробовать все заново. Поэтому российское командование в очередной раз снизило достижение целей спецоперации в Украине, что оно делает после каждого громкого провала.

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Глава Харьковской ОГА рассказал о ситуации в освобожденной ВСУ Рогани

Вооруженные силы Украины в результате контрнаступления освободили поселок Рогань в Харьковской области от российских военных. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

По его словам, местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера. В настоящее время идет учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе и предприятий. Около 50% зданий – практически без крыш, 70% – без окон. Выгорели от прямых попаданий снарядов – 27.

"Вчера здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением. Из областного логистического центра доставляем продукты питания. Уже передали почти 2500 наборов", – отметил чиновник.

Северодонецк сильно разрушен — глава ВГА

Северодонецк разрушен почти на 70%, в городе до сих пор остается около 20 тысяч человек. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк во время информационного марафона на украинских телеканалах.

По словам Стрюка, российские оккупанты своими обстрелами повредили в городе основные магистрали водопровода и уничтожили два продовольственных склада. Сейчас водоснабжение приостановили.

Стрюк отметил, что войска РФ обстреливают практически все районы, сравнивают с землей жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и объекты критической инфраструктуры.

"Сейчас город почти на 70% разрушен. Новые районы будут нуждаться в полном восстановлении, поскольку они не пригодны для жизни", – подчеркнул глава ВГА.

Украина начинает восстанавливаться — Шмыгаль

На недавно освобожденных от российских оккупантов украинских территориях начинается восстановление. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в обращении к украинцам.

"Правительство начало реализацию плана восстановления Украины. Прежде всего это касается недавно освобожденных от российского оккупанта территорий. Первый ключевой пункт – это безопасность. Поэтому приоритетная задача – разминирование территорий, где были боевые действия", – сказал он.



По данным премьера, украинские пиротехники обезвредили уже более 80 тыс. боеприпасов, оставленных российскими оккупантами. При этом он отметил, что полное разминирование может занять не один год.

Вторым этапом плана восстановления Украины, который проходит параллельно с первым, он назвал восстановление критической инфраструктуры.

"Укрэнерго" возобновило работу 60% разрушенных сетей в Киевской и Черниговской областях. Работы полностью завершат в начале мая. Поставки газа возобновили почти для 30 тыс. домохозяйств. На 90% расчищена трасса Киев – Чоп, и движение по ней полностью восстановится в ближайшее время. Продолжается расчистка дороги Киев – Чернигов. Строятся временные переправы на местах разрушенных мостов – в Ирпене, Буче, Чернигове", – объяснил Шмыгаль.

Он добавил, что Министерство развития общин и территорий "приступило к формированию и реализации стратегии по сносу зданий, не пригодных к проживанию, то есть находящихся в аварийном состоянии".

Россия попытается захватить Херсонщину — Генштаб

Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поразила семь воздушных целей: один самолет, один вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты. Об этом сообщается в сводке ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Отмечается перемещение, предположительно отдельных подразделений обеспечения 35-й и 36-й общевойсковых армий Восточного военного округа. Грузовые и специальные автомобили и топливозаправщики двигаются в районы загрузки.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов.

Основные усилия противник сосредотачивает на перегруппировку и усиление группировки войск, продолжает частичную блокировку Харькова и его обстрелы с применением артиллерии.

В районе Изюма врагом сосредоточено до 22 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей.

Не исключается активизация действий противника в направлении населенных пунктов Изюм и Барвенково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе Славянска.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории. Сосредотачивает главные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля Мариуполя.

На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке не отмечено.

В районе Торецка враг продолжает обстреливать наши войска. Подготовка к активизации боевых действий в районе Авдеевки.

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление.

В акватории Азовского моря корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по блокированию порта Мариуполь и осуществлению огневой поддержки на приморском направлении.

Всего российская армия с начала вторжения в Украину потеряла более 20 тысяч личного состава и много военной техники, отметили в Генштабе. Только потери личного состава превысили отметку в 20 000 человек.

В зоне ООС отбиты 10 атак врага

В течение 15 апреля украинские военные в зоне ООС успешно отбили 10 атак врага, нанеся потери российским оккупантам. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООС. Как отмечается, украинские военные уничтожили три танка, три артиллерийские системы, одну единицу специальной техники, две единицы автомобильной техники, а также уничтожили один вражеский БТР и один захватили.

Гуманитарные коридоры

В Украине 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации людей из самых горячих точек. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.

Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).

Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

"Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск", – добавила Верещук.

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