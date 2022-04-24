Блоги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
Блоги
Артем Попов

24. Маріуполь. Мета єдина – перемогти!

Артем Попов

Кореспондент "Сьогодні"

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 квітня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
2015 року, коли окупанти обстріляли "Градами" мікрорайон Східний у Маріуполі, я там був. В орендованій на новорічні свята квартирі не лишилося жодного вікна. Багатоповерхівка опинилася в епіцентрі обстрілу. Тоді, 24 січня, війна сама прийшла до мене. Я її не шукав.

Коли я став кореспондентом новин "Сьогодні", я сам почав шукати війну. Шукати і показувати глядачам. Зйомки на передовій важко з чимось порівняти. Там все інакше. Свої правила і свої закони. І порушивши їх, можна загинути.

Реклама

2019 рік, 5 квітня. Мій день народження. Зйомка на передовій біля Павлополя. Тоді ми з оператором і військовими потрапили під сильний обстріл. Я не знаю, чи ведуть інші воєнкори своєрідний рейтинг обстрілів, під які потрапляли. Я – вів. І це був – найстрашніший. В результаті обстрілу загорілося поле. Військові почали гасити пожежу. Земля, вода, лопати. Звична справа на фронті. Ми це знімаємо. І в одну секунду з усіх боків починає стріляти. Гранати, кулі. Окупанти чекали. "Лягай…Повзи…Біжи!"… До укриття метрів сто. Сто метрів, які розділяли нас між життям та смертю. Смерть тоді програла. Я повернувся додому. Написав сюжет. І відзначив одразу два своїх Дня народження.

Реклама

24 лютого цього року я прокинувся від потужних вибухів. Як і багато хто з вас. Війна цього разу постукала у вікна жителів усієї країни. Мені допомагала робота. Страху не було. Майже. Єдиний страх, що мені доведеться їхати з міста, яке я люблю. В якому народився і виріс. Я продовжував працювати. Говорити про трагедію Маріуполя. Потім не стало світла. А разом з цим води, опалення і зв’язку. Місто в облозі, виїхати все складніше. Гуманітарна катастрофа. Окупанти вбивали моє місто у мене на очах. Воно поранене, а я поряд. І нічого не можу зробити. Я не можу вилікувати його рани. 3-5-7 ефірів на день. Національний марафон, іномовлення FreeDom. Найбільші міжнародні канали. Я розповідав і розповідаю світові про трагедію Маріуполя.

Реклама


Урешті мені довелося зробити той важкий крок, якого я найбільше боявся. Крок, який віддалив мене від Маріуполя.

Аби далі працювати і розповідати про місто біля моря, яке нищать російські військові. Яке сегодня героїчно боронять наші сталеві захисники.

Мені соромно, що я залишив його, втік. Але я чекаю можливості повернутися.

Вірю в український Маріуполь. І нашу з ним теплу зустріч на березі Азова. І, звісно, я і далі працюю. І не лише в інформаційному полі.

Ми разом з іншими маріупольцями допомагаємо тим, хто вирвався з окупованого міста: їжа, речі, медикаменти, житло. Ми евакуйовували людей. Поки в нас окупанти не відібрали усі автобуси і не захопили у заручники водіїв-волонтерів.

Мій друг, який вивозив людей, досі лишаєтся в полоні бойовиків. Боротьба триває. У кожного своя.

Але мета єдина. Перемогти!

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 23 квітня
1
Особовий склад 21 600
Особовий склад
2
Літаки 177
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артилерія 403
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 143
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1543
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
Слава Україні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39785.73

Binance Coin (BNB)

404.91

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

105.49

Theta (THETA)

3.17

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.83

Мармурові яйця на Великдень
Дізнатися
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти