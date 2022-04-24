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Артем Попов

24. Мариуполь. Цель одна – победить!

Артем Попов

Корреспондент "Сегодня"

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24 апреля, 07:00
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В 2015 году, когда оккупанты обстреляли "Градами" микрорайон Восточный в Мариуполе, я там был. В арендованной на новогодние праздники квартире не осталось ни одного окна. Многоэтажка очутилась в эпицентре обстрела. Тогда 24 января война сама пришла ко мне. Я ее не искал.

Когда я стал корреспондентом новостей "Сегодня", я сам начал искать войну. Искать и показывать зрителям. Съемки на передовой трудно с чем сравнить. Там все по-другому. Свои правила и законы. И, нарушив их, можно погибнуть.

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2019 год, 5 апреля. Мой день рождения. Съемка на передовой у Павлополя. Тогда мы с оператором и военными попали под сильные обстрелы. Я не знаю, ведут ли другие военкоры своеобразный рейтинг обстрелов, под которые попадали. Я – вел. И это был самый страшный. В результате обстрела загорелось поле. Военные начали тушить пожар. Земля, вода, лопаты. Обычное дело на фронте. Мы это снимаем. И в одну секунду со всех сторон начинают стрелять. Гранаты, шары. Оккупанты ждали. "Ложись… Ползи… Беги!"… До укрытия метров сто. Сто метров, разделявших нас между жизнью и смертью. Смерть проиграла. Я вернулся домой. Написал сюжет. И отметил сразу два своих Дня рождения.

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24 февраля этого года я проснулся от мощных взрывов. Как и многие из вас. Война в этот раз постучала в окна жителей всей страны. Мне помогала работа. Страха не было. Почти. Единственный страх, что мне придется уезжать из города, который я люблю. В котором родился и вырос. Я продолжал работать. Говорить о трагедии Мариуполя. Потом не стало света. А вместе с этим воды, отопления и связи. Город в осаде, уехать все труднее. Гуманитарная катастрофа. Оккупанты убивали мой город у меня на глазах. Он ранен, а я рядом. И ничего не могу поделать. Я не могу вылечить его рану. 3-5-7 эфиров в день. Национальный марафон, иноязычный FreeDom. Самые большие международные каналы. Я рассказывал и рассказываю миру о трагедии Мариуполя.

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В конце концов мне пришлось сделать тот тяжелый шаг, которого я больше всего боялся. Шаг, который отдалял меня от Мариуполя.

Чтобы дальше работать и рассказывать о городе у моря, уничтожаемом российскими военными. Которое сегодня героически защищают наши стальные воины.

Мне стыдно, что я оставил город, убежал. Но я жду возможности возвратиться.

Верю в украинский Мариуполь. И нашу с ним теплую встречу на Азовом берегу. И, конечно, я и дальше работаю. И не только в информационном поле.

Мы вместе с другими мариупольцами помогаем вырвавшимся из оккупированного города: еда, вещи, медикаменты, жилье. Мы эвакуировали людей. Пока у нас оккупанты не отобрали все автобусы и не захватили в заложники водителей-волонтеров.

Мой друг, вывозивший людей, до сих пор остается в плену боевиков. Борьба продолжается. У каждого своя.

Но цель единственная. Победить!

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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