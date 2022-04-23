На Великдень небезпека зберігатиметься — Геращенко

Радник голови МВС розповів, чому РФ планує обстріли саме у свято

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Почуватись у безпеці на Великдень українці не зможуть, оскільки окупанти не поважають ні християнських свят, ні прав людини. В цьому переконаний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Про це він розповів журналістам Людмилі Добровольській та Максиму Сікорі спеціально для проєкту "Україна разом" в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

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"Не можна бути в спокої на свята. Окупанти б’ють ракетами по всій території України. Єдиний шлях – це знищувати окупантів та їхню техніку. Допоки їхня нога буде в Україні, в нас буде небезпечно", — наголосив радник голови МВС.

Він підкреслив, що даних щодо того, чи планують російські загарбники бомбардувати українські храми, українська розвідка не має. Втім, на думку Геращенка, небезпека лишається саме тому, що це Великдень. Попри прямі бойові дії, окупанти провадять інформаційно-психологічну операцію. Її метою є залякування українців.

"Роздмухується ненависть і страх. Прямих фактів, що росіяни планують завдавати удари по храмах, в мене немає. Але це вірогідно. Тому на питання, чи буде безпечно в Україні на свята, відповідь – ні, в нас починаючи від 24 лютого – небезпечно", – пояснив Геращенко.

Небезпечні місця в Україні

Радник міністра внутрішніх справ зазначив, що держава не здатна забезпечити під час посівної безпеку аграріїв на лінії зіткнення та в прилеглих до неї районах.

"Окупанти позакладали купу мін, тому наші трактористи страшенно ризикують, працюючи на полях", – підтвердив він.

Геращенко також додав, що з окупованих територій взагалі варто виїжджати за будь-якої нагоди, адже окупанти погрожують вбивати місцевих фермерів, примушуючи їх сіяти на користь РФ.

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"Вважаю, там взагалі треба обмежувати державницьку діяльність, аби не наражати людей на небезпеку", – уточнив радник голови МВС.

Геращенко розповів, що наступного тижня Державна служба із надзвичайних ситуацій оприлюднить карту розмінувань у звільнених Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.

Крім того, Антон Геращенко нагадав, що в Україні вже почав працювати механізм, який дозволить із часом компенсувати не тільки розтрощені ворогом будівлі, але і вкрадену окупантами техніку.

"Для цього необхідно зайти в "Дії" і заповнити там відповідну форму-анкету, вказавши, що саме було пошкоджено. Вже 96 тисяч українців зробили це", – відзвітував Геращенко.

Відновлення відбуватиметься за рахунок заморожених на міжнародних рахунках сотень мільярдів доларів РФ, сказав він.

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"Ми переможемо, ворог буде розбитий. Перемога буде за нами!" – переконаний радник голови МВС.

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