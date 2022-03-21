Вакансії перемоги – воїн, будівельник, мрійник

Яку роль у захисті та відновленні України може вибрати людина з активною громадянською позицією – про це задумався Телеграм-канал "Переміщені особи (DP)"

"Гелендвагени" на київських номерах припарковані на місцях для інвалідів біля розкішного готелю у Варшаві. Три підлітки, кожен із нашим прапором на плечах, вискакують з автобуса та кричать "Слава Україні!" вечірнього Кракова. А у відповідь безмовність, хоча кожен другий, хто їх чує, теж з України, просто приїхав раніше. Тоді ще кричали у відповідь.

Читайте про те, як Європа реагує на події в Україні, а українці, які змушені залишити нашу країну, на життя в Європі – у телеграм-каналі Переміщені особи (DP) "

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Наразі обидва ці польські міста вже закриті для прийому нових переміщених осіб, а на зміну емоціям – прийшли символи. Всюди українські прапори. На варшавському мосту Понятовського – фарбують мурал із знайомим обличчям, тепер тут наш президент Зеленський. Відкривають наші виставки. Продають наші сувеніри. Місто чекає візиту президента США Джо Байдена, але готове тримати парі, що в цей день українців у Варшаві, як і раніше, залишиться більше, ніж американського, необхідного протоколом офіційного візиту.

Варшава готується зустрічати президента США Джо Байдена Але українців у дні візиту в цьому місті все одно буде більше, ніж американського / Фото: "Сегодня" Варшава готується зустрічати президента США Джо Байдена Але українців у дні візиту в цьому місті все одно буде більше, ніж американського / Фото: "Сегодня" Варшава готується зустрічати президента США Джо Байдена Але українців у дні візиту в цьому місті все одно буде більше, ніж американського / Фото: "Сегодня" Варшава готується зустрічати президента США Джо Байдена Але українців у дні візиту в цьому місті все одно буде більше, ніж американського / Фото: "Сегодня" Варшава готується зустрічати президента США Джо Байдена Але українців у дні візиту в цьому місті все одно буде більше, ніж американського / Фото: "Сегодня" Варшава готується зустрічати президента США Джо Байдена Але українців у дні візиту в цьому місті все одно буде більше, ніж американського / Фото: "Сегодня" Варшава готується зустрічати президента США Джо Байдена Але українців у дні візиту в цьому місті все одно буде більше, ніж американського / Фото: "Сегодня" 1 /7

10 мільйонів українців залишили свої будинки. Понад 3 мільйони вже закордоном. Їхнє колишнє життя зруйноване, але зруйноване і колишнє життя кожного, хто залишився вдома. Життя абсолютно кожного українця, де б він не був, повністю зруйноване путінською війною і не стане колишнім, поки ми не переможемо. Світ – це замало тепер, нам потрібна перемога. Не лише вигнання агресора з нашої землі, але справедливість та безпека. Тому кожному настав час за роботу і це дуже довгий контракт.

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Ось три вакансії на вибір. Але це по-справжньому вибір справи всього життя.

"Воїн". Усередині країни – захищати, доки триває агресія, і готуватися до нового нападу, коли ворог піде. Поза межами країни – розбудити на 3-ту Світову війну Європу і розкачати зсередини росію, бо без військового розгрому чи власної революції їхня злочинна державність не зупиниться ніколи.

Усередині країни – захищати, доки триває агресія, і готуватися до нового нападу, коли ворог піде. Поза межами країни – розбудити на 3-ту Світову війну Європу і розкачати зсередини росію, бо без військового розгрому чи власної революції їхня злочинна державність не зупиниться ніколи. "Будівник". Усередині країни – вижити та допомагати слабкому, поки йде війна, і відновлювати економіку, коли вона закінчиться. Поза межами країни – виживати та допомагати, збирати допомогу та залучати інвестиції.

Усередині країни – вижити та допомагати слабкому, поки йде війна, і відновлювати економіку, коли вона закінчиться. Поза межами країни – виживати та допомагати, збирати допомогу та залучати інвестиції. "Мрійник". Усередині країни – робити все, що завгодно, щоб люди не впали у відчай. Поза межами країни – робити Україну найбільш надихаючим прикладом для всіх демократій світу.

Ця спільна робота і для "мажору" на "Геліку", і для підлітка у прапорі, бо все це нам потрібне для української перемоги. Просто оберіть вакансію.