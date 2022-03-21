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Дмитрий Белянский

Вакансии победы – воин, строитель, мечтатель

Дмитрий Белянский

Член Наблюдательного Совета Медиа Группы Украина

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21 марта, 17:19
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Какую роль в защите и восстановлении Украины может выбрать человек с активной гражданской позицией – об этом задумался Телеграмм-канал "Перемещенные лица (DP)"

"Гелендвагены" на киевских номерах припаркованы на местах для инвалидов у роскошного отеля в Варшаве. Три подростка, каждый с нашим флагом на плечах, выскакивают из автобуса и кричат "Слава Украине!" вечернему Кракову. А в ответ безмолвие, хотя каждый второй, кто их слышит, тоже из Украины, просто приехал пораньше. Тогда еще кричали в ответ.

Читайте о том, как Европа реагирует на события в Украине, а украинцы, вынужденные покинуть нашу страну, на жизнь в Европе – в телеграмм-канале "Перемещенные лица (DP)"

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Сейчас оба этих польских города уже закрыты для приема новых перемещенных лиц, а на смену эмоциям – пришли символы. Повсюду украинские флаги. На варшавском мосту Понятовского – красят мурал со знакомым лицом, теперь здесь наш президент Зеленский. Открывают наши выставки. Продают наши сувениры. Город ждет визита президента США Джо Байдена, но готов держать пари, что в этот день украинского в Варшаве по-прежнему останется больше, чем американского, требуемого протоколом официального визита.

Варшава готовится встречать президента США Джо Байдена. Но украинского в дни визита в этом городе все равно будет больше, чем американского | Фото: "Сегодня"
Варшава готовится встречать президента США Джо Байдена. Но украинского в дни визита в этом городе все равно будет больше, чем американского / Фото: "Сегодня"
Варшава готовится встречать президента США Джо Байдена. Но украинского в дни визита в этом городе все равно будет больше, чем американского | Фото: "Сегодня"
Варшава готовится встречать президента США Джо Байдена. Но украинского в дни визита в этом городе все равно будет больше, чем американского / Фото: "Сегодня"
Варшава готовится встречать президента США Джо Байдена. Но украинского в дни визита в этом городе все равно будет больше, чем американского | Фото: "Сегодня"
Варшава готовится встречать президента США Джо Байдена. Но украинского в дни визита в этом городе все равно будет больше, чем американского / Фото: "Сегодня"
Варшава готовится встречать президента США Джо Байдена. Но украинского в дни визита в этом городе все равно будет больше, чем американского | Фото: "Сегодня"
Варшава готовится встречать президента США Джо Байдена. Но украинского в дни визита в этом городе все равно будет больше, чем американского / Фото: "Сегодня"
Варшава готовится встречать президента США Джо Байдена. Но украинского в дни визита в этом городе все равно будет больше, чем американского | Фото: "Сегодня"
Варшава готовится встречать президента США Джо Байдена. Но украинского в дни визита в этом городе все равно будет больше, чем американского / Фото: "Сегодня"
Варшава готовится встречать президента США Джо Байдена. Но украинского в дни визита в этом городе все равно будет больше, чем американского | Фото: "Сегодня"
Варшава готовится встречать президента США Джо Байдена. Но украинского в дни визита в этом городе все равно будет больше, чем американского / Фото: "Сегодня"
Варшава готовится встречать президента США Джо Байдена. Но украинского в дни визита в этом городе все равно будет больше, чем американского | Фото: "Сегодня"
Варшава готовится встречать президента США Джо Байдена. Но украинского в дни визита в этом городе все равно будет больше, чем американского / Фото: "Сегодня"
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10 миллионов украинцев покинули свои дома. Более 3 миллионов уже заграницей. Их прежняя жизнь разрушена, но разрушена и прежняя жизнь каждого, оставшегося дома. Жизнь абсолютно каждого украинца, где бы он не был, полностью разрушена путинской войной и не станет прежней, пока мы не победим. Мир – это слишком мало теперь, нам нужна победа. Не только изгнание агрессора с нашей земли, но справедливость и безопасность. Поэтому каждому пора за работу и это очень долгий контракт.

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Вот три вакансии на выбор. Но это по-настоящему выбор дела всей жизни.

  • "Воин". Внутри страны – защищать, пока продолжается агрессия, и готовиться к новому нападению, когда враг уйдет. Вовне страны – разбудить на 3-ю Мировую войну Европу и раскачать изнутри россию, потому что без военного разгрома или собственной революции их преступная государственность не остановится никогда.
  • "Строитель". Внутри страны – выжить и помогать слабому, пока идет война, и восстанавливать экономику, когда она закончится. Вовне страны – выживать и помогать, собирать помощь и привлекать инвестиции.
  • "Мечтатель". Внутри страны – делать всё, что угодно, чтобы люди не впали в отчаяние. Вовне страны – делать Украину самым вдохновляющим примером для всех демократий мира.

Эта общая работа и для "мажора" на "Гелике", и для подростка во флаге, потому что всё это нам нужно для украинской победы. Просто выберите вакансию.

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