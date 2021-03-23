Бив головою об бетон: під Дніпром чоловік жорстоко побив 9-річного кривдника сина (відео)

Під Дніпром у Слобожанському чоловік відгамселив 9-річного хлопчика на дитячому майданчику, нібито захищаючи сина від кривдника. Журналіст новин "Сьогодні" Всеволод Прокоф’єв з'ясував усі деталі скандалу.

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У Максима розбиті ніс і губи, усе обличчя було у крові. На майданчику діти посварилися і штурхали один одного, аж доки у чвару не втрутився дорослий.

"Страшно, не хочеться ще раз це бачити", – каже батько постраждалого, показуючи відео з камер спостереження.

На ньому видно, як до гойдалок підбігає кремезний чоловік і дає Максимові стусана, потім хапає і б'є головою об бетонний паркан та завдає кілька ударів кулаком в обличчя.

Щойно кривдник пішов, хлопець зателефонував батькам. Ті прибігли на допомогу і вжахнулися.

"Він тільки плакав, заїкався і нічого не міг сказати. Просто повторював: "Мене побив чоловік", – розповідає мати постраждалого хлопчика Дар’я Гольман.

З’ясувалося, що кривдник – батько одного з хлопчаків, який прибіг захищати сина. Того дня Максим пішов до друзів на майданчик біля сусіднього будинку і там почубився із хлопцем, якого раніше навіть не знав. Через що – Максим поки не зізнається.

Відео: Сьогодні

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На відео потрапив і початок сварки: хлопчаки штовхаються біля гойдалки, потім – валяють один одного по землі. Тільки-но вщухла сварка, як із під’їзду вилетів чоловік – тато восьмирічного Влада.

"Вони каталися на гойдалках і Влад почав ніби як в нього піском кидатися", – каже один із дітей-очевидців.

Родина Влада сюди переїхала пів року тому, розповіли сусіди, батькові – 46 років.

"Нормальний чєловєк, ніяких конфліктів не було до того", – каже місцева консьєржка.

Навіщо він так жорстоко побив 9-річну дитину, розпитати не вдається – двері журналістам не відчинили.

"Зник, не виходить на зв'язок. За нього на зв'язок виходить дружина, намагається домовитися", – розповідає батько постраждалого В’ячеслав Гольман.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, чоловікові загрожує штраф або виправні роботи.

"Його доставили до відділення поліції та опитують. Наразі ми очікуємо результати СМЕ, аби встановити точну тяжкість ушкоджень", – повідомила Аліна Стадник, речниця Дніпровського районного управління поліції.

Батьки ж побитого Максима будь-що домагатимуться, аби агресивного дорослого покарали, бо переймаються, що його вчинок вплинув на психічний стан їхньої дитини – тепер хлопчик, кажуть, і кроку боїться ступити за поріг.

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