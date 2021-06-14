Кидала немовля через вікно: у Дніпропетровській області горе-мати вбила дитину

У Дніпропетровській області мати розбила вікно і намагалася закинути дитину в будинок – немовля постраждало, але жінка не викликала медиків

У Дніпропетровській області 30-річна жінка вбила свою 4-місячну дитину через необережність. Суд засудив її до чотирьох років в'язниці.

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Про це повідомляє Інформатор з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

Зазначається, що жінка прийшла до своєї свекрухи, яка після тривалої хвороби була частково паралізована. Мати хотіла, щоб бабуся пригледіла за двома 4-місячними онуками, але та відмовилася.

Через це жінки почали сваритися, горе-мати розбила вікно будинку і намагалася з двору перекинути дітей всередину. У результаті одна дитина вдарилася головою і отримала багато травм. Мати не звернулася до медиків, тому дитина померла.

Зловмисниця частково визнала свою провину.

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Нагадаємо, в Івано-Франківську перехожі побачили на смітнику новонароджену дитину.

Також раніше в Тернопільській області жінка викинула немовля на смітник.

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