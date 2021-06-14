Бросала младенца через окно: в Днепропетровской области горе-мать убила ребенка

В Днепропетровской области мать разбила окно и пыталась забросить ребенка в дом – младенец пострадал, но женщина не вызвала медиков

В Днепропетровской области 30-летняя женщина убила своего 4-месячного ребенка из-за неосторожности. Суд приговорил ее к четырем годам тюрьмы.

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Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

Отмечается, что женщина пришла к своей свекрови, которая после длительной болезни была частично парализована. Мать хотела, чтобы бабушка присмотрела за двумя 4-месячными внуками, но та отказалась.

Из-за этого женщины начали ссориться, горе-мать разбила окно дома и пыталась со двора перекинуть детей внутрь. В результате один ребенок ударился головой и получил много травм. Мать не обратилась к медикам, поэтому ребенок скончался.

Злоумышленница частично признала свою вину.

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Напомним, в Ивано-Франковске прохожие увидели на помойке новорожденного ребенка.

Также ранее в Тернопольской области женщина выбросила младенца на свалку.

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