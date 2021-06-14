Українська
$ 27,04
32,79
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

Бросала младенца через окно: в Днепропетровской области горе-мать убила ребенка

14 июня 2021 15:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Днепропетровской области мать разбила окно и пыталась забросить ребенка в дом – младенец пострадал, но женщина не вызвала медиков

В Днепропетровской области 30-летняя женщина убила своего 4-месячного ребенка из-за неосторожности. Суд приговорил ее к четырем годам тюрьмы.

Реклама

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

Отмечается, что женщина пришла к своей свекрови, которая после длительной болезни была частично парализована. Мать хотела, чтобы бабушка присмотрела за двумя 4-месячными внуками, но та отказалась.

Из-за этого женщины начали ссориться, горе-мать разбила окно дома и пыталась со двора перекинуть детей внутрь. В результате один ребенок ударился головой и получил много травм. Мать не обратилась к медикам, поэтому ребенок скончался.

Злоумышленница частично признала свою вину.

Реклама

Напомним, в Ивано-Франковске прохожие увидели на помойке новорожденного ребенка.

Не пропусти!
Пожар в отеле сборной Словакии в Питере: а через несколько часов матч на Евро-2020

Также ранее в Тернопольской области женщина выбросила младенца на свалку.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Мать не заявляла о пропаже ребенка 4 дня. Подробности смерти мальчика в Покрове
Мать не заявляла о пропаже ребенка 4 дня. Подробности смерти мальчика в ПокровеДнепр
В песчаном карьере под Днепром нашли загадочный скелет. Заговорили об исторических раскопках
В песчаном карьере под Днепром нашли загадочный скелет. Заговорили об исторических раскопкахДнепр
Отказала в близости: новые подробности убийства восьмилетнего мальчика в Покрове
Отказала в близости: новые подробности убийства восьмилетнего мальчика в ПокровеДнепр
Хотел отомстить. В Покрове задержали подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика
Хотел отомстить. В Покрове задержали подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчикаДнепр
В Днепропетровской области почти неделю ищут ребенка: ушел на площадку и не вернулся
В Днепропетровской области почти неделю ищут ребенка: ушел на площадку и не вернулсяДнепр
Непогода не покидает Днепр: в городе обвалилась набережная, улицы превратились в реки (видео)
Непогода не покидает Днепр: в городе обвалилась набережная, улицы превратились в реки (видео)Днепр

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять