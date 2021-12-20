Кинув під колеса машин: на Дніпропетровщині чоловік поглумився над прапором

У смт Просяна Дніпропетровської області чоловік поглумився над державним прапором України. Поліцейські виявили порушника.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Кинув прапор на дорогу
До поліції звернувся заявник і повідомив, що чоловік з електричної опори, на якій було закріплено державний символ, зірвав його, зламавши кріплення та його основу. Після цього невідомий покинув прапор на проїзну частину.
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Поліцейські перевірили камери відеоспостереження та встановили причетного до злочину. Ним виявився 34-річний раніше засуджений місцевий житель.
Чи покарають порушника
За цим фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру чоловіка та обрання йому запобіжного заходу.
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