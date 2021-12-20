Бросил под колеса машин: в Днепропетровской области мужчина надругался над флагом

В пгт Просяна Днепропетровской области мужчина надругался на государственным флагом Украины. Полицейские нашли нарушителя.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Бросил флаг на дорогу
В полицию обратился заявитель и сообщил, что мужчина из электрической опоры, на которой был закреплен государственный символ, сорвал его, сломав крепеж и его основание. После этого неизвестный бросил флаг на проезжую часть.
Далее по теме
Как нашли виновника
Полицейские проверили камеры видеонаблюдения и установили причастного к преступлению. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель.
Накажут ли нарушителя
По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении мужчине и избрании ему меры пресечения.
Ранее мы писали:
- В центре Киева неизвестный мужчина сорвал флаг Украины с фасада здания государственного учреждения. Теперь его разыскивают.
- В Винницкой области на территории Мемориала Славы в пгт Тывров мужчина осквернил государственный флаг Украины, вытерев об него руки.