Дніпро без масок. Чому область стала лідером за добовою захворюваністю на COVID-19 (фото)

За останню добу Дніпро став лідером за захворюваністю на COVID-19 – в області виявили 1112 нових випадків COVID-19 (на другому місці Львівська область – 590 хворих).
Як у Дніпрі дотримуються карантину, з'ясовували журналісти "Сьогодні".
Із 25 березня на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в області посилили карантинні обмеження. Як тоді заявив мер Дніпра Борис Філатов, обмеження "постаралися" зробити максимально комфортними для бізнесу. І це дійсно так. Все працює повним ходом, за словами жителів міста, без будь-яких помітних обмежень.
І хоча Дніпро в "помаранчевій зоні" карантину, для якої не передбачені суворі обмеження, в громадських місцях люди і зовсім "забувають" носити маски.
Як сайту "Сьогодні" розповіла співробітниця одного з торгових центрів, люди ігнорують правила носіння масок.
"Коли відвідувач заходить у ТРЦ, охоронці навіть не реагують на порушників і не просять одягнути маски. Вони гуляють у магазинах і дістають із кишень тільки коли самі просимо. І то, знехотя і з претензіями до нас", – розповідає нам співробітниця ТРЦ.
Але не тільки відвідувачі "в кращому випадку" спускають маски на підборіддя, але іноді і самі охоронці, які і повинні реагувати на порушників в ТРЦ.
Бариста одного із закладів у Дніпрі також розповів сайту "Сьогодні", що часом люди навіть відмовляються обслуговуватися після прохання вдягти маску.
"Іноді приходять гості без маски і відмовляються вдягати її, кажуть: не хочу в цьому наморднику стояти. На відмову обслуговувати його в такому випадку, відвідувач просто розвертається і йде", – говорить він.
До речі, як раніше заявив головлікар лікарні Сергій Риженко, в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова надходить дуже багато важкохворих COVID-19, нині реанімації переповнені і лікарня перевантажена втричі.
Через важку ситуацію лікарі всіх спеціалізацій, включаючи хірургів і травматологів, почали навчатися, як лікувати хворих на COVID-19.
Водночас ситуація з вакцинацією в Дніпропетровській області одна зі стабільних. За кількістю щеплень регіон посідає друге місце після Києва – 29 549 вакцинацій за весь час кампанії. Однак за останню добу, 11 квітня, щеплення зробили тільки 10 осіб.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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