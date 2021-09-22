"Це не мій прапор": в Дніпропетровській області дівчина спалила прапор України (відео)

15-річна дівчина спалила прапор України в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Все, що відбувається знімали на відео.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
На відео поджігательніца каже, що державний прапор вона своїм не вважає.
" Це не мій прапор все одно ", – говорить дівчина.
Відео в інтернеті знайшла поліція. Тепер на дівчину відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 кримінальну кодексу України. За скоєне загрожує 850 гривень штрафу, арештом до шести місяців або позбавлення волі до трьох років.
Поліцейські встановив особу дівчини. Це була 15-річна учениця однієї зі шкіл міста Кам'янське. За скоєне вона вже попросила прощення.
"Я жалкую про свій вчинок. Обіцяю більше такого не робити" , – говорить дівчина.
Це вже не перші випадки, коли копи карають підлітків за наруги над прапором України. У Харківській області двоє дівчаток зірвали прапор заради фотосесії . Під час опитування дівчинки пояснили, що вони прогулювалися по місту і у них виникла ідея влаштувати фотосесію з державним прапором, тому вони просто зірвали його з будівлі. Тоді з дівчатками провели профілактичну бесіду.
Раніше ми писали:
- У центрі Києва невідомий чоловік зірвав прапор України з фасаду будівлі державної установи. Чоловік на відео силою відірвав прапор і там же його кинув. Після чого швидко пішов у протилежному напрямку.
- Раніше ми писали, що у Вінницькій області чоловік поглумився над прапором України .