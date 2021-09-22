"Це не мій прапор": в Дніпропетровській області дівчина спалила прапор України (відео)

Відео з підпалом прапора виклали в інтернет, де його знайшла поліція

Дівчина спалила прапор України / Колаж "Сьогодні"

15-річна дівчина спалила прапор України в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Все, що відбувається знімали на відео.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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На відео поджігательніца каже, що державний прапор вона своїм не вважає.

" Це не мій прапор все одно ", – говорить дівчина.

Відео в інтернеті знайшла поліція. Тепер на дівчину відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 кримінальну кодексу України. За скоєне загрожує 850 гривень штрафу, арештом до шести місяців або позбавлення волі до трьох років.

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Поліцейські встановив особу дівчини. Це була 15-річна учениця однієї зі шкіл міста Кам'янське. За скоєне вона вже попросила прощення.

"Я жалкую про свій вчинок. Обіцяю більше такого не робити" , – говорить дівчина.

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Це вже не перші випадки, коли копи карають підлітків за наруги над прапором України. У Харківській області двоє дівчаток зірвали прапор заради фотосесії . Під час опитування дівчинки пояснили, що вони прогулювалися по місту і у них виникла ідея влаштувати фотосесію з державним прапором, тому вони просто зірвали його з будівлі. Тоді з дівчатками провели профілактичну бесіду.

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