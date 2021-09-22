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"Это не мой флаг": в Днепропетровской области девушка сожгла флаг Украины (видео)

22 сентября, 11:07
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Видео с поджиганием флага выложили в интернет, где его нашла полиция
Девушка сожгла флаг Украины / Коллаж "Сегодня"
Девушка сожгла флаг Украины / Коллаж "Сегодня"

15-летняя девушка сожгла флаг Украины в городе Каменское Днепропетровской области. Всё происходящее снимали на видео.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

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На видео поджигательница говорит, что государственный флаг она своим не считает.

"Это не мой флаг всё равно", – говорит девушка.

Видео в интернете нашла полиция. Теперь на девушку открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 338 уголовное кодекса Украины. За содеянное угрожает 850 гривен штрафа, арестом до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

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Полицейские установил личность девушки. Это была 15-летняя ученица одной из школ города Каменское. За содеянное она уже попросила прощение.

"Я сожалею о своём поступке. Обещаю больше такого не делать", – говорит девушка.

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Это уже не первые случаи, когда копы наказывают подростков за надругательства над флагом Украины. В Харьковской области две девочки сорвали флаг ради фотосессии. Во время опроса девочки объяснили, что они прогуливались по городу и у них возникла идея устроить фотосессию с государственным флагом, потому они просто сорвали его со здания. Тогда с девочками провели профилактическую беседу.

Ранее мы писали:

  • В центре Киева неизвестный мужчина сорвал флаг Украины с фасада здания государственного учреждения. Мужчина на видео силой оторвал флаг и там же его бросил. После чего быстро пошел в противоположном направлении.
  • Ранее мы писали, что в Винницкой области мужчина надругался над флагом Украины.

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