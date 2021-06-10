Хотів помститися. У Покрові затримали підозрюваного у вбивстві 8-річного хлопчика

Мати загиблого хлопчика знала ймовірного вбивцю свого сина – за скоєне чоловікові загрожує довічне ув'язнення – що відомо

У Покрові Дніпропетровської області затримали підозрюваного у вбивстві 8-річного хлопчика. Як з'ясували правоохоронці, 33-річний чоловік убив дитину і сховав тіло в каналізаційному колекторі.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, злочин стався 2 червня. Між зловмисником, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, та матір’ю хлопчика виник конфлікт. Бажаючи помститися їй, чоловік відвів дитину до покинутої будівлі та задушив. Щоб приховати сліди злочину, сховав тіло у каналізаційному колекторі.

Затриманому загрожує довічне ув'язнення. Фото: ГУНП

Затриманому повідомили про підозру за статтею "умисне вбивство". За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, хлопчика почали шукати тільки через 4 дні після зникнення, чомусь мама дитини раніше не заявляла про це, хоча дитина зникла ще 2 червня.

Новини "Сьогодні" писали, що в Одеській області зниклого безвісти хлопчика знайшли мертвим.