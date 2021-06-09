Мати не заявляла про зникнення дитини 4 дня. Подробиці смерті хлопчика в Покрові

Жахлива трагедія сталася в Дніпропетровській області – мама хлопчика чомусь 4 дні не повідомляла про зникнення сина – що відомо

У Покрові Дніпропетровської області 8-річного хлопчика, який загубився тиждень тому, знайшли мертвим. Кінолог зі службовою собакою виявив тіло дитини у каналізаційному колекторі недалеко від місця проживання.

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Про це повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ольга Солом'яна.

Що сталося

Хлопчика почали шукати тільки через 4 дні після зникнення, чомусь мама дитини раніше не заявляла про це, хоча дитина зникла ще 2 червня. У той день він разом з друзями пішов гуляти на дитячий майданчик, але ввечері додому так і не повернувся.

Як проходили пошуки дитини

На розшук хлопчика були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи, превентивні співробітники і волонтери.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, поліцейські перевірили дитячі майданчики міста, вокзали і ринки, а також обстежили занедбані будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дитина.

До пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою Більт, яка і знайшла тіло дитини.

Пошуки тривали майже чотири дні. Фото: ГУНП В тренді Влада України може дати воду в окупований Крим – Арестович назвав умову

Що кажуть в поліції

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

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Тепер слідчі повинні встановити або сам хлопчик потрапив в колектор, або його туди кинули.

Досудове розслідування триває. Фото: ГУНП

Нагадаємо, раніше в Одеській області зниклого безвісти хлопчика знайшли мертвим.