Мати не заявляла про зникнення дитини 4 дня. Подробиці смерті хлопчика в Покрові

У Покрові Дніпропетровської області 8-річного хлопчика, який загубився тиждень тому, знайшли мертвим. Кінолог зі службовою собакою виявив тіло дитини у каналізаційному колекторі недалеко від місця проживання.
Про це повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ольга Солом'яна.
Що сталося
Хлопчика почали шукати тільки через 4 дні після зникнення, чомусь мама дитини раніше не заявляла про це, хоча дитина зникла ще 2 червня. У той день він разом з друзями пішов гуляти на дитячий майданчик, але ввечері додому так і не повернувся.
Як проходили пошуки дитини
На розшук хлопчика були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи, превентивні співробітники і волонтери.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, поліцейські перевірили дитячі майданчики міста, вокзали і ринки, а також обстежили занедбані будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дитина.
До пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою Більт, яка і знайшла тіло дитини.
Пошуки тривали майже чотири дні. Фото: ГУНП
Що кажуть в поліції
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".
Тепер слідчі повинні встановити або сам хлопчик потрапив в колектор, або його туди кинули.
Досудове розслідування триває. Фото: ГУНП
Нагадаємо, раніше в Одеській області зниклого безвісти хлопчика знайшли мертвим.