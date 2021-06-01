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Побив молотком і порізав горло. У Кривому Розі чоловік напав на продавчиню

1 червня, 15:17

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зухвале пограбування сталося у Покровському районі міста – чоловік забрав з каси гроші і втік – в якому стані потерпіла

У Кривому Розі чоловік завдав численних ударів молотком по голові продавчині магазину і порізав їй шию канцелярським ножем. Після чого він забрав виручку з каси і зник з місця злочину.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався у Покровському районі міста вранці 1 червня. Крім грошей він забрав ланцюжок, браслет і мобільний телефон потерпілої.

Підозрюваного затримали. Фото: ГУНП

Підозрюваного затримали. Фото: ГУНП

Жінку з численними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

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В ході проведених оперативних заходів правоохоронці за лічені години затримали підозрюваного. Ним виявився 32-річний місцевий житель.

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Тривають слідчі дії. Фото: ГУНП

Тривають слідчі дії. Фото: ГУНП

За даним фактом відкрили кримінальні провадження за статтями "замах на вбивство" і "розбій".

Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловікові порізали обличчя лезом через телефон.

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Також нагадаємо, у Вінницькій області чоловік пограбував магазин з іграшковим пістолетом.

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