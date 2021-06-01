Побив молотком і порізав горло. У Кривому Розі чоловік напав на продавчиню

У Кривому Розі чоловік завдав численних ударів молотком по голові продавчині магазину і порізав їй шию канцелярським ножем. Після чого він забрав виручку з каси і зник з місця злочину.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався у Покровському районі міста вранці 1 червня. Крім грошей він забрав ланцюжок, браслет і мобільний телефон потерпілої.
Підозрюваного затримали. Фото: ГУНП
Жінку з численними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.
В ході проведених оперативних заходів правоохоронці за лічені години затримали підозрюваного. Ним виявився 32-річний місцевий житель.
Тривають слідчі дії. Фото: ГУНП
За даним фактом відкрили кримінальні провадження за статтями "замах на вбивство" і "розбій".
Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловікові порізали обличчя лезом через телефон.
Також нагадаємо, у Вінницькій області чоловік пограбував магазин з іграшковим пістолетом.