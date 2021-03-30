Як "Інтерсіті" зійшов з рейок: аварія поїзда в Дніпропетровській області потрапила на відео

У Мережі опублікували відео моменту аварії поїзда "Інтерсіті" рейсу Київ – Запоріжжя.

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Такий запис опублікував "Дніпро Оперативний".

Пасажири поїзда знімали з останнього вагона. На відео видно, як на повороті потяг почало сильно трясти, а рейки після нього були погнуті.

Нагадаємо, 6 з 9 вагонів потяга зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді перебувало 88 пасажирів. Попередня причина НП те, що машиніст побачив проблеми з рейками і застосував екстрене гальмування.

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Повністю роботи повинні закінчити до 20:00 – саме до цього часу було припинено сполучення на ділянці.

Аварія поїзда, що прямував з Києва в Запоріжжя (№732) з 88 пасажирами, привела до збоїв у графіку роботи залізниці. Багато поїздів спізнюються на кілька годин.

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