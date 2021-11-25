LOL дня. У Дніпрі чоловіки вкрали 17 упаковок підгузків і намагалися сховати "здобич" у таксі

У Дніпрі таксист здав у поліцію двох чоловіків,які намагалися запхати в його автомобіль 17 пакетів із краденими підгузками.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Дніпрі, пише сайт "Інформатор".
Подробиці
Таксист приїхав на виклик і клієнти видалися йому підозрілими. Чоловіки були брудними та намагалися завантажити в машину 17 упаковок підгузків, які вони винесли з під'їзду. Таксист одразу викликав поліцію.
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Коли на місце прибули патрульні, чоловіки почали плутатися у свідченнях, нервувати, а потім зізналися у крадіжці. Відповісти на запитання "Навіщо?" вони не змогли. Їх доставили до відділення поліції для подальшого з'ясування обставин.
У Краматорську злодій викликав на себе поліцію
У Краматорську чоловік у розшуку сам на себе викликав патрульних. Його шукали через безліч крадіжок.
Чоловік зателефонував на 102 і повідомив, що він потребує консультації. Патрульні, що прибули за місцем виклику, зустрілися із заявником. Чоловік був трохи п'яний і попросив перевірити, чи він у розшуку.
За поліцейськими базами патрульні встановили, що 41-річний місцевий житель справді перебуває в активному розшуку за неодноразові крадіжки.
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