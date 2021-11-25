LOL дня. В Днепре мужчины украли 17 упаковок подгузников и пытались спрятать "добычу" в такси

Мужчин доставили в отделение полиции, чтобы выяснить все обстоятельства

Мужчины пытались погрузить подгузники, которые они украли, в такси / Коллаж "Сегодня"

В Днепре таксист сдал в полицию двух мужчин, которые пытались запихнуть в его автомобиль 17 пакетов с ворованными подгузниками.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепре, пишет сайт " Информатор".

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Таксист приехал на вызов и клиенты показались ему подозрительными. Мужчины были грязными и пытались погрузить в машину 17 упаковок подгузников, которые они вынесли из подъезда. Таксист сразу вызвал полицию.

Когда на место прибыли патрульные, мужчины стали путаться в показаниях, нервничать, а потом признались в краже. Ответить на вопрос "Зачем?" они не смогли. Их доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В Краматорске вор вызвал на себя полицию

В Краматорске мужчина в розыске сам на себя вызвал патрульных. Его искали из-за множества краж.

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Мужчина позвонил на 102 и сообщил, что он нуждается в консультации. Прибывшие по месту вызова патрульные встретились с заявителем. Мужчина был немного пьян и попросил проверить, находится ли он в розыске.

По полицейским базам патрульные установили, что 41-летний местный житель действительно находится в активном розыске за неоднократные кражи.

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