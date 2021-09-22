Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Замах на Сергія Шефіра ⚽ Шахтар - Динамо: онлайн ❌ Відставка Разумкова 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Дніпропетровська

Мерія Дніпра оголосила війну електросамокатам

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
22 вересня, 17:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Деякі компанії "є тільки в інтернеті" і працюють без документів – їх електротранспорт будуть прибирати на штрафмайданчик
Електросамокати прибиратимуть з вулиць Дніпра
Електросамокати прибиратимуть з вулиць Дніпра / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі електросамокати, сігвеї, гіроскутери, які здають в оренду без укладання відповідних договорів, забиратимуть на штрафмайданчик. Там вони будуть стояти до моменту, поки не з'являться їхні власники.

Про це повідомили на сайті міськради Дніпра.

Реклама

Рішення влади пояснили небажанням компаній платити податки.

Мер Дніпра Борис Філатов сказав, що зараз в місто зайшли транснаціональні компанії, які є тільки в інтернеті. При цьому підприємці нібито не платять податки в міський бюджет.

"Вони розкидали ці електросамокати вулицями, і коли до них звернулися співробітники мерії, ніхто не відповідав ні на дзвінки, ні на емейли. Тобто вони працюють, а власників немає. Тому все, що знаходиться на вулицях без документів, – це знахідка", – сказав Філатов.

Реклама

Глава міста додав, що електросамокати забиратимуть на майданчик для тимчасового зберігання. Якщо їх власники прийдуть і погодяться платити податки, пристрої повернуть на вулиці.

Читайте інші новини по темі:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

36 763

захворіло за тиждень в Україні

+63%

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.71

Євро (€)

31.36

Російський рубль (₽)

0.37

Комаровський в темі
Чи можна заразитися COVID-19 після щеплення
Запитай у лікаря
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
ТОП-5 фавориток редакції
"Міс Україна-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осінь у великому місті
Головні концерти жовтня
Хочу співати і танцювати
Ідея для відпустки в Україні
Куди поїхати у подорож на авто
Топ-4 напрямки
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти