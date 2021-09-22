Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Покушение на Сергея Шефира ⚽ Шахтер - Динамо: онлайн ❌ Отставка Разумкова 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Днепра

Мэрия Днепра объявила войну электросамокатам

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 сентября, 17:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Некоторые компании "существуют только в интернете" и работают без документов – их электротранспорт будут убирать на штрафплощадку
Электросамокаты будут убирать с улиц Днепра
Электросамокаты будут убирать с улиц Днепра / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре электросамокаты, сигвеи, гироскутеры, которые сдают в аренду без заключения соответствующих договоров, будут забирать на штрафплощадки. Там они будут стоять до момента, пока не появятся их владельцы.

Об этом сообщили на сайте горсовета Днепра.

Реклама

Решение власти объяснили нежеланием компаний платить налоги.

Мэр Днепра Борис Филатов сказал, что сейчас в город зашли транснациональные компании, которые существуют только в интернете. При этом предприниматели якобы не платят налоги в городской бюджет.

"Они разбрасывали эти электросамокаты по улицам, и когда к ним обратились сотрудники мэрии, никто не отвечал ни на звонки, ни на емейлы. То есть они работают, а собственников нет. Поэтому все, что находится на улицах без документов, – это находка", – сказал Филатов.

Реклама

Глава города добавил, что электросамокаты будут забирать на площадку для временного хранения. Если их владельцы придут и согласятся платить налоги, устройства вернут на улицы.

Читайте другие новости по теме:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

36 763

заболело за неделю в Украине

+63%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.71

Евро (€)

31.36

Российский рубль (₽)

0.37

Комаровский в теме
Можно ли заразиться COVID-19 после прививки
Спроси у доктора
SHOW MUST GO ON

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Николь Кидман для американского Harper’s Bazaar
ТОП-5 фавориток редакции
"Мисс Украина-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осень в большом городе
Главные концерты октября
Хочу петь и танцевать
Идея для отпуска в Украине
Куда отправиться в путешествие на авто
Топ-4 направления
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять