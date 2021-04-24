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Місцевий наркобарон? Що відомо про вбитого в Дніпрі Мамедова

24 квітня, 18:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Він з братом контролював не тільки кілька районів Кривого Рогу, вони були і в інших містах Дніпропетровської області

Анар Мамедов, якого застрелив кілер в Дніпрі, разом зі своїм братом був лідером криворізького ОЗУ "Мамедовські", яке займається оптовими поставками наркотиків.

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Як пишуть "Вести", банда налічує понад п'ятдесят "бойовиків".

Брати контролювали не лише кілька районів Кривого Рогу, але були і в інших містах Дніпропетровської області. Основний бізнес ОЗГ – оптові поставки наркотиків по всій області.

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Раніше спалили кафе Мамедових, а до цього – автомобіль одного з них.

24 квітня в Дніпрі в районі Соборної площі до позашляховика підбіг кілер, який почав розстрілювати автомобіль 42-річного Анара Мамедова. Чоловік вибіг з позашляховика і впав на рейки. До нього підбіг кілер і ще кілька разів вистрілив. Від отриманих поранень потерпілий помер в кареті швидкої медичної допомоги.

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вбивство Дніпро кілер
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