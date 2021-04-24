Местный наркобарон? Что известно об убитом в Днепре Мамедове

Он с братом контролировал не только несколько районов Кривого Рога, они были и в других городах Днепропетровской области

Анар Мамедов, которого застрелил киллер в Днепре, вместе со своим братом был лидером криворожской ОПГ "Мамедовские", которая занимается оптовыми поставками наркотиков.

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Как пишут "Вести", банда насчитывает более пятидесяти "боевиков".

Братья контролировали не только несколько районов Кривого Рога, но были и в других городах Днепропетровской области. Основной бизнес ОПГ – оптовые поставки наркотиков по всей области.

Ранее сожгли кафе Мамедовых, а до этого – автомобиль одного из них.

24 апреля в Днепре в районе Соборной площади к внедорожнику подбежал киллер, который начал расстреливать автомобиль 42-летнего Анара Мамедова. Мужчина выбежал из внедорожника и упал на рельсы. К нему подбежал киллер и еще несколько раз выстрелил. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

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