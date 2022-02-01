На очах у дітей. У Дніпрі дівчина поранила чоловіка ножем у живіт (фото)

У Дніпрі на проспекті Слобожанському 22-річна дівчина поранила свого чоловіка в живіт. У цей момент у квартирі були маленькі діти.
Про це повідомляє Репортер
Деталі НП
На місце оперативно прибули поліцейські. У квартирі вони знайшли орендаря однієї з кімнат, а також дівчину з ножем у руках. Поліцейські попросили кинути ножа, але нападниця не реагувала на команди.
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В результаті ніж вдалося відібрати, а на дівчину наділи кайданки.
Жінка напала на чоловіка. Фото: "Репортер"
Що з потерпілим?
На ліжку поліцейські виявили потерпілого – чоловіка 1982 народження з колото-різаною раною в області живота. Його госпіталізували до лікарні.
Крім того, на момент НП у квартирі перебували діти подружжя – хлопчики двох та чотирьох років. Їх доставили для огляду до лікарні.
Жінку, яка напала на чоловіка, доставили до відділення поліції. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини.
У квартирі на момент НП були діти. Фото: "Репортер"
У Маріуполі чоловік зарізав знайомого на очах у дитини
Житель Маріуполя зарізав свого знайомого на очах у своєї дев'ятирічної доньки. Після цього чоловік закрився разом із дитиною у під'їзді. Завдяки переговорам дівчинку визволили.
До 45-річного чоловіка та його дружини прийшов її колишній чоловік. У квартирі були дві дівчинки 12 та 9 років. Чоловіки посварилися, а гість убив господаря на очах своєї дитини. Підозрюваний втік, забравши із собою дочку. Старша дівчинка зателефонувала до поліції.
Протягом двох годин нападника знайшли. Поліція оточила будинок, де він був. Чоловік сидів у під'їзді на сходах разом із донькою та двома пістолетами. Зловмисник був п'яний, погрожував усіх вбити. Пізніше переговори з втікачем вів його знайомий, якого чоловік послухав. 48-річного раніше судимого маріупольця затримали.