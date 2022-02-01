На глазах у детей. В Днепре девушка ранила мужа ножом в живот (фото)

В Днепре на проспекте Слобожанском 22-летняя девушка нанесла своему супругу рану в живот. В этот момент в квартире находились маленькие дети.
Об этом сообщает Репортер.
Подробности ЧП
На место оперативно прибыли полицейские. В квартире они обнаружили арендатора одной из комнат, а также девушку с ножом в руках. Полицейские попросили бросить нож, но нападавшая не реагировала на команды.
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В результате нож удалось отобрать, а на девушку надели наручники.
Женщина напала на супруга. Фото: "Репортер"
Что с потерпевшим?
На кровати полицейские обнаружили потерпевшего – мужчину 1982 года рождения с колото-резаной раной в области живота. Его госпитализировали в больницу.
Кроме того, в момент ЧП в квартире находились дети супругов – мальчики двух и четырех лет. Их доставили для осмотра в больницу.
Женщину, напавшую на мужа, доставили в отделение полиции. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.
В квартире в момент ЧП были дети. Фото: "Репортер"
В Мариуполе мужчина зарезал знакомого на глазах у ребенка
Житель Мариуполя зарезал своего знакомого на глазах у собственной девятилетней дочери. После этого мужчина закрылся вместе с ребенком в подъезде. Благодаря переговорам девочку вызволили.
К 45-летнему мужчине и его жене пришел ее бывший муж. В квартире были две девочки 12 и 9 лет. Мужчины поссорились, а гость убил хозяина на глазах своего ребенка. Подозреваемый убежал, забрав с собой дочь. Старшая девочка позвонила в полицию.
В течение двух часов нападавшего нашли. Полиция окружила дом, где он был. Мужчина сидел в подъезде на лестнице вместе с дочерью и двумя пистолетами. Злоумышленник был пьян, угрожал всех убить. Позже переговоры с беглецом вел его знакомый, которого мужчина послушал. 48-летнего ранее судимого мариупольца задержали.