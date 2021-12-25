Справжнє свято! У Дніпрі їздить маршрутка з водійкою-Снігуронькою (фото)

У Дніпрі їздить по-справжньому святкова маршрутка. На маршруті №18 водійка прикрасила салон гірляндами та дощиком, а на скло наклеїла метеликів.
Про це повідомляє Інформатор.
Новорічна казка у маршрутці
Водійка їздить у костюмі принцеси-снігуроньки. Крім того, вона має вбрання феї.
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Увечері в маршрутці світять гірлянди, а самі пасажири дивуються такому транспорту, але все-таки радіють і посміхаються.
Варто зазначити, що водійка намагається радувати пасажирів не лише взимку, а й цілий рік.
У Дніпрі їздить святкова маршрутка. Фото: Інформатор
У Житомирі їздить трамвай у новорічній шапці
У Житомирі почав курсувати різдвяно-новорічний трамвай, прикрашений атрибутами міста, ілюмінацією та шапкою.
Прикрашений трамвай курсуватиме вулицями міста протягом трьох тижнів – до 14 січня.
Прикрашеним трамваєм водій Анатолій Савицький керує вдруге. Торік, каже чоловік, трамвай курсував без пасажирів.
Кондуктор Тетяна Федченко каже, що задоволена трамваєм і сподівається, що люди будуть задоволені їхньою роботою та обслуговуванням.
Окрім зовнішньої ілюмінації, в салоні трамваю лунає різдвяно-новорічна музика.
"Мені ця ідея дуже подобається, у такому трамваї їду вперше. Насправді, дуже приємно бачити на зупинці людей, які усміхаються, бачучи цей трамвайчик. Всі мають дуже класний настрій зранку", – зазначила пасажирка трамвая.