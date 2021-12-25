Справжнє свято! У Дніпрі їздить маршрутка з водійкою-Снігуронькою (фото)

Також транспорт прикрашений гірляндами, дощиком та наліпками на вікнах

У Дніпрі пасажири можуть проїхатися у новорічній маршрутці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі їздить по-справжньому святкова маршрутка. На маршруті №18 водійка прикрасила салон гірляндами та дощиком, а на скло наклеїла метеликів.

Про це повідомляє Інформатор.

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Новорічна казка у маршрутці

Водійка їздить у костюмі принцеси-снігуроньки. Крім того, вона має вбрання феї.

Увечері в маршрутці світять гірлянди, а самі пасажири дивуються такому транспорту, але все-таки радіють і посміхаються.

Варто зазначити, що водійка намагається радувати пасажирів не лише взимку, а й цілий рік.

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У Дніпрі їздить святкова маршрутка. Фото: Інформатор

У Житомирі їздить трамвай у новорічній шапці

У Житомирі почав курсувати різдвяно-новорічний трамвай, прикрашений атрибутами міста, ілюмінацією та шапкою.

Прикрашений трамвай курсуватиме вулицями міста протягом трьох тижнів – до 14 січня.