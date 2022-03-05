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Не обстріли. Жителів Кривого Рогу налякали яскраві спалахи у небі – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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5 березня, 02:18
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У Кривому Розі, де ще не було атак окупантів, масштабна пожежа налякала людей – вони подумали, що вогні у небі можуть бути вибухами
У Кривому Розі пожежа налякала місцевих жителів
У Кривому Розі пожежа налякала місцевих жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителів Кривого Рогу налякала пожежа, яка спалахнула вночі 5 березня. У місті спалахнула трансформаторна будка, але горіла вона так яскраво, що в Мережі подумали нібито це атака російських військ.

Про пожежу повідомляє "Дніпро Оперативний".

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У соцмережі закликали людей не сіяти паніку та наголосили, що яскраві спалахи в небі – не вибухи, а пожежа у Тернівському районі міста. Є ймовірність, що у мешканців деяких будинків тимчасово зникне світло.

Ситуація у Кривому Розі

Раніше атак окупантів у місті ще не було. Лише 3 березня у Кривому Розі була загроза ракетного удару, мешканців районів Макулан та Центрально-Міського району просили тимчасово переміститися у північну частину міста.

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"З метою збереження людського життя слід розуміти, що в цій частині міста знаходиться військова частина, ця військова частина саме знаходиться з боку Миколаївської області", – сказав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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