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Не обстрелы. Жителей Кривого Рога напугали яркие вспышки в небе – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 02:18
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В Кривом Роге, где еще не было атак оккупантов, масштабный пожар напугал людей – они подумали, что огни в небе могут быть взрывами
В Кривом Роге пожар напугал местных жителей
В Кривом Роге пожар напугал местных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителей Кривого Рога напугал пожар, который вспыхнул ночью 5 марта. В городе загорелась трансформаторная будка, но горела она так ярко, что в Сети подумали якобы это атака российских войск.

О пожаре сообщает "Днепр Оперативный".

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В соцсети призвали людей не сеять панику и подчеркнули, что яркие вспышки в небе – не взрывы, а пожар в Терновском районе города. Есть вероятность, что у жителей некоторых домов временно пропадет свет.

Ситуация в Кривом Роге

Раньше атак оккупантов в городе еще не было. Только 3 марта в Кривом Роге была угроза ракетного удара, жителей районов Макулан и Центрально-городского района просили временно переместиться в северную часть города.

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"В целях сохранения человеческой жизни следует понимать, что в этой части города находится воинская часть, эта воинская часть как раз находится со стороны Николаевской области", – сказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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