Не обстрелы. Жителей Кривого Рога напугали яркие вспышки в небе – видео

В Кривом Роге, где еще не было атак оккупантов, масштабный пожар напугал людей – они подумали, что огни в небе могут быть взрывами

В Кривом Роге пожар напугал местных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителей Кривого Рога напугал пожар, который вспыхнул ночью 5 марта. В городе загорелась трансформаторная будка, но горела она так ярко, что в Сети подумали якобы это атака российских войск.

О пожаре сообщает "Днепр Оперативный".

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В соцсети призвали людей не сеять панику и подчеркнули, что яркие вспышки в небе – не взрывы, а пожар в Терновском районе города. Есть вероятность, что у жителей некоторых домов временно пропадет свет.

Ситуация в Кривом Роге

Раньше атак оккупантов в городе еще не было. Только 3 марта в Кривом Роге была угроза ракетного удара, жителей районов Макулан и Центрально-городского района просили временно переместиться в северную часть города.

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