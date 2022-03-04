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У Маріуполі за тиждень захисники знешкодили понад 100 окупантів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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4 березня, 23:28
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Російські окупанти намагаються знищити місто
Окупанти не отримають Маріуполь/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти не отримають Маріуполь/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Маріуполі українські захисники за тиждень знешкодили понад 100 російських військових, які штурмують місто.

Про це йдеться в повідомленні Операції Об'єднаних сил.

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Деталі

"Тривають важкі бої. Захисники міста мужньо б’ються з переважаючими силами ворога. Збройні сили України, полк Азов, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Територіальна оборона ЗС України, Служба безпеки України та прості маріупольці не впускають російські колони", — йдеться в повідомленні ООС.

Ворог намагається знищити місто.

"Ворог люто нищить місто, яке відмовилось приймати його з хлібом-сіллю, аби українські захисники зневірилися та припинили чинити опір. Проте цього не станеться", — зазначили в ООС.

Маріуполь продовжують захищати

"За цей тиждень оборонцями Маріуполя вже знищено більше 30 одиниць ворожої бронетехніки: танків, БМП, Тигрів, автозаправників тощо. Крім цього, знешкоджено понад 100 особового складу піхоти та дві розвідувальних групи загарбників. В тилах окупантів успішно працюють наші розвідувальні групи", — наголошується у повідомленні.

Ситуація в Україні 4 березня

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Винищувач техніки ворога. Екс-футболіст львівських «Карпат» Віталій Сапіло був командиром танкового взводу, який знищив понад 30 одиниць техніки ворога. Герой України (посмертно). Загинув під час авіаудару.

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