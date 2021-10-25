З завтрашнього дня Миколаївська область у "червоній зоні". Які правила введуть

Миколаївська область скоро перейде в червону зону. Як працюватимуть школи, дитсадки та заклади громадського харчування

Посилення карантину в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Миколаївська область з 26 жовтня переходить у "червону зону" карантину. У регіоні введуть нові карантинні обмеження – більшість з них будуть для невакцинованих українців.

Про це заявив перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков, пише news.pn.

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За його словами, міська комісія ТЕБ та НС фактично продублювала рекомендації Кабміну щодо обмежень у "червоній зоні".

"У двох словах – закривається практично все, до чого ми звикли, це і місця відпочинку, місця, де ми могли зробити закупівлі необов'язкового характеру, місця, де ми могли підняти своє здоров'я", – заявив він.

Вакцинованим буде простіше

Люди, які отримали вакцину проти коронавірусу, і в подальшому зможуть працювати і відвідувати різні заклади.

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"Наприклад, кафе і ресторани, колектив повинен бути 100% вакцинований, також можуть обслуговувати тільки тих відвідувачів, які нададуть сертифікат про вакцинацію", – зазначив Луків.

Це ж стосується непродовольчих ринків і магазинів. Не пустити людей на ринок складно, але не обслуговувати – можливо.

Робота дитсадків і шкіл

Дитсадки і молодша школа будуть працюють у звичайному оффлайн режимі. Старшій школі – 5 – 11 класам – можна також навчатися оффлайн, якщо 100% персоналу навчального закладу буде вакциновано.

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Ситуація з ковідом у Миколаєві

Станом на 24 жовтня в Миколаївській області підтвердили 366 нових підтверджених випадків COVID-19.

Усього області вакциновано 448 987 людине. Завантаженість ліжок – 68,1%.