Обшуки у міськраді Кривого Рогу через розтрату 700 млн грн: що каже юрист

Наразі слідчі вивчають документацію, а якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує до 5 років ув'язнення

У криворізькій міськраді відбуваються обшуки / Фото: Колаж: Сьогодні

ДБР проводить обшуки у Криворізькій міськраді. Перевіряють факти, які розцінюють як службову недбалість чиновників. За даними слідства, їхні дії призвели до розтрати майже 700 млн гривень з бюджету.

Начальник юридичного управління виконкому Криворізької міськради Максим Кудін розповів свою версію про причини обшуків у міськраді в ефірі каналу "Україна 24".

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Чи закінчилися обшуки?

Обшуки все ще тривають.

"Однак ми розцінюємо черговий силовий вхід ДБР у Криворізький виконком з автоматами як не більш ніж продовження брудного політичного тиску на міськраду Кривого Рогу. Нагадаємо, що за особистими командами експрокурора пана Луценка в період з 2016 по 2019 рік було проведено понад 500 перевірок усіма контрольними в Україні державними органами. Проте безрезультатно. Потім у 2019 році був перепочинок. Після того, як у 2020 році на виборах криворіжці обрали Костянтина Павлова, а кандидат від "Слуги народу" програв, відновилися масові перевірки", – сказав Кудін.

Він додав, що 15 серпня було вбито мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

"Після цього тиск посилився. Ми всі пам'ятаємо гучні заяви та численні акти Держаудитслужби про нібито зловживання у Криворізькій міськраді на суму 27 млрд грн. Минуло пів року, і ці заяви не підтвердилися", – розповів Кудін.

Чим може закінчитись історія?

"Щодо сьогоднішньої ситуації – у цьому випадку я розумію, що це не закінчиться нічим, окрім картинки з автоматом на тлі міськвиконкому. Щоб просто переконати криворіжців, що тут щось не те. На мій погляд, це не юриспруденція, а політика", – сказав Кудін.

Що відомо про обшуки?

Вранці 7 лютого з обшуками в мерію прийшли працівники ДБР. Вони повідомляють, що перевірки проводять у кримінальному провадженні про службову недбалість посадових осіб. За даними силовиків, ця недбалість призвела до втрати бюджету майже 700 млн грн.

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Слідчі встановили, що між Криворізькою міськрадою та одним з містотвірних підприємств укладено 82 договори про оренду земельних ділянок. Проте вартість оренди сильно занижена, через що місто недоотримало гроші.

Наразі слідчі вивчають документацію. Якщо вину підозрюваних доведуть, їм загрожує до 5 років ув'язнення.

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