Кривава бійня у Дніпрі. У військовій частині, де служив стрілець, розпочали обшуки

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки у військовій частині Нацгвардії, де служив солдат Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі на Південмаші. Копи намагаються з'ясувати, що могло стати причиною трагедії.
Про це повідомили на сайті ДБР.
Наразі працівники бюро вивчають документи про порядок проходження та організацію служби, роботу з особовим складом, роботу психологів цього підрозділу. Такі перевірки допоможуть всебічно розслідувати кримінальне провадження.
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Коротко про НП
- Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло п'ятеро осіб, ще п'ятьох – поранено.
- Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1 млн 800 тис. грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами чоловіка, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.