Обыски в горсовете Кривого Рога из-за растраты 700 млн грн: что говорит юрист

В настоящее время следователи изучают документацию, а если вину подозреваемых докажут, то им грозит до 5 лет тюрьмы

В криворожском горсовете проходят обыски / Фото: Коллаж: Сегодня

ДБР проводит обыски в Криворожском горсовете. Проверяют служебную халатность чиновников, которая, по данным следствия, привела к растрате почти 700 млн бюджетных гривен.

Начальник юридического управления исполкома Криворожского горсовета Максим Кудин рассказал о своей версии относительно причины обысков в горсовете в эфире канала "Украина 24".

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Продолжаются ли обыски?

Обыски все еще продолжаются.

"Однако мы расцениваем очередной силовой вход ДБР в Криворожский исполком с автоматами не более чем продолжение грязного политического давления на горсовет Кривого Рога. Напомним, что по личным командам экс-прокурора господина Луценко в период с 2016 по 2019 годы было проведено более 500 проверок исполкома всеми контролирующими в Украине государственными органами. Однако безрезультатно. Затем в 2019 году была передышка. После того, как в 2020 году на выборах криворожане избрали Константина Павлова, а кандидат от "Слуги народа" проиграл, возобновились массовые проверки", – сказал Кудин.

Он добавил, что 15 августа был убит мэр Кривого Рога Константин Павлов.

"После этого давление усилилось. Мы все помним громкие заявления и многочисленные акты Госаудитслужбы о якобы злоупотреблении в Криворожском горсовете на сумму 27 млрд грн. Прошло полгода, и эти заявления не подтвердились", – рассказал Кудин.

Чем может закончиться история?

"Относительно сегодняшней ситуации – в данном случае я понимаю, что это не закончится ничем, кроме картинки с автоматом на фоне горисполкома. Чтобы просто убедить криворожан, что здесь что-то не то. На мой взгляд, это не юриспруденция, а политика", – сказал Кудин.

Что известно об обысках?

Утром 7 февраля с обысками в мэрию пришли работники ГБР. Они сообщают, что проверки идут в рамках уголовного производства о служебной халатности должностных лиц. По данным силовиков, эта халатность привела к утрате бюджетом почти 700 млн грн.

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Следователи установили что между криворожским горсоветом и одним из градообразующих предприятий заключены 82 договора аренды земельных участков. Однако стоимость аренды сильно занижена, из-за чего город недополучил деньги.

В настоящее время следователи изучают документацию. Если вину подозреваемых докажут, то им грозит до 5 лет тюрьмы.

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