Одним абзацом. Все про криваву бійню в Дніпрі, де солдат розстріляв товаришів по службі

Солдат караульної служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину по товаришам по службі.

Стрілець після свого вчинку сам здався поліції / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 27 січня, у Дніпрі 20-річний солдат-строковик Артемій Рябчук взяв автомат у збройовій кімнаті та розстріляв товаришів по службі.

Все, що слід знати про сьогоднішній розстріл у Дніпрі

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. НП сталася на території Південного машинобудівного заводу. Солдат караульної служби взяв у зброї автомат АК-47 і патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було близько 22 солдатів. В результаті загинули п'ятеро людей і ще п'ятеро поранені. Серед загиблих під час стрілянини у Дніпрі – четверо військових та одна цивільна. Двоє солдатів встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та "швидку". Зловмисник втік, та його знайшли. Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області. Рябчук, який розстріляв товаришів по службі, сам потім зв'язався з правоохоронцями і здався їм. Про це повідомив заступник директора Теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов. За його словами, Рябчук, перебуваючи у селі, попросив випадкову жінку зателефонувати до поліції та повідомити про його місцезнаходження. Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. За цим фактом порушено кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (навмисне вбивство). Спікер із комунікацій ГБР Тетяна Сап'ян сказала, що стрілку повідомили про підозру. Запобіжний захід для солдата – утримання під вартою без альтернативи застави. Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через розстріл військовослужбовців у Дніпрі. За словами Балана, вранці 27 січня він захотів написати рапорт міністру внутрішніх справ та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії. Це з тим, що за будь-які дії відповідає командир чи командувач. Балан також усунув командування полку, в якому сталася трагедія, щоби нацгвардійці не могли впливати на розслідування.

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