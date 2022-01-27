Смертельна стрілянина у Дніпрі: чи були психічні відхилення у військового

У Дніпрі 27 січня солдат термінової служби з автомата розстріляв товаришів по службі.Як повідомили "Сьогодні", він родом з Одеської області, психічних відхилень у нього не було.
"Він служив у НГУ з осені минулого року. Був долучений до охорони Південмашу. Жодних відхилень у нього не спостерігалося, він також не входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи. Щодо поранених військовослужбовців, то у них травми кінцівок", – розповів "Сьогодні" речник Нацгвардії Руслан Музичук.
За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.
"Характеризувався позитивно. Призначення у варту – ціла процедура, вони постійно проходять бесіди з психологом", – сказав спікер НГУ Руслан Музичук.
Що відомо
- Солдат караульної служби взяв у збройовій кімнаті автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину.
- У цей час у приміщенні було близько 22-х солдатів.
- Двоє встигли вибігти на вулицю й набрати телефоном поліцію та швидку.
- Зловмисник втік, його досі не знайшли.
- На місці події загинуло 5 осіб, 5 поранено.
- Було введено план "Сирена".
- МВС показало фото військовослужбовця,який влаштував бійню у Дніпрі.
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