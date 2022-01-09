Під Дніпром 9-річні хлопці підірвали петарду: їх забрали до лікарні з серйозними опіками

НП сталася 8 січня. Діти знайшли небезпечний предмет на вулиці

На Дніпропетровщині хлопці підірвали петарду. Фото: колаж "Сьогодні"

У Покрові Дніпропетровської області 9-річні хлопці знайшли на вулиці петарду та підпалили її. Внаслідок цього діти отримали серйозні опіки та їх госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Інформатор.

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Деталі НП

8 січня двоє хлопчиків виявили довгий предмет – петарду, і вирішили підпалити її. У підсумку полум'я обпекло дітей.

У якому стані діти?

В одного з хлопчиків пошкоджено обличчя та руки. Із опіками 2-3 ступеню його госпіталізували до лікарні Дніпра. У іншої дитини – опіки другого ступеню, вона знаходиться вдома.

На Черкащині дитина потрапила до лікарні через феєрверк

У селі Сагунівка Черкаської області хлопчик травмувалася піротехнікою. У дитини опіки обличчя та рук. Зараз допомогу хлопчику надають медики.

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Подія сталася 8 січня. 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк та підпалив його.