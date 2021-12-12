Під Дніпром у ДТП перекинулося авто: є загиблий, постраждали діти

Наразі співробітники поліції з'ясовують усі обставини події

На Дніпропетровщині сталася ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 12 грудня, між селами Бузівка та Ковпаківка Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинув чоловік та ще двоє дітей постраждали.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Реклама

Деталі ДТП

12 грудня о 00:56 між селами Бузівка та Ковпаківка Новомосковського району під час руху водій легкового автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та перекинувся.

Є загиблий та постраждалі

На місце оперативно прибули рятувальники, швидка допомога та поліція. Внаслідок ДТП загинув чоловік 1992 року народження та постраждали дві дівчинки 2005 та 2006 р. н. Дітей госпіталізували до Магдалинівської центральної районної лікарні.

Наразі співробітники поліції з'ясовують усі обставини події.

Реклама

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП

порушення правил маневрування – 22%

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%

недотримання безпечної дистанції – 7,5%

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%

п'яне водіння – 5%

Раніше ми писали: