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Під Запоріжжям в страшній ДТП загинули діти

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
20 серпня, 07:50
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Термінова новина
Термінова новина / Фото: Сьогодні

У п'ятницю, 20 серпня, у Запорізькій області сталась смертельна аварія у якій загинули чотири людини – з них двоє дітей.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 серпня о 3 год. 58 хв. між с. Високе і с. Радісне Михайлівського району на автодорозі М-18 "Харків-Сімферополь" сталося зіткнення двох легкових автомобілів із подальшим загоранням одного", – зазначено в повідомленні.

В результаті ДТП загинули чотири людини, з них двоє маленьких дітей до 8 років. Ще дві людини отримали травми середнього ступеня тяжкості – їх госпіталізували до лікарні.

Рятувальники залучали 3 одиниці техніки та 10 співробітників ДСНС.

Доповнюється...

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