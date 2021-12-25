Під Дніпром у страшну ДТП потрапила ціла родина: загинули діти (фото)

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини аварії

На Дніпропетровщині сталася моторошна аварія. Фото: колаж "Сьогодні"

На трасі М-30 у Дніпропетровській області сталася смертельна аварія. Зіткнулися два автомобілі та внаслідок цього загинули діти.

Про це повідомляє Інформатор.

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Деталі ДТП

Аварія за участю Audi A6 та Mercedes Sprinter сталася у районі села Миколаївка близько 20:00 24 грудня.

За попередньою інформацією, в Audi була багатодітна сім'я. Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з Mercedes Sprinter.

Є загиблі

Внаслідок ДТП загинула 12-річна дитина та її зведений брат у віці до 1 року.

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Також постраждала жінка та 8-річна дитина. Малюк перебуває у важкому стані у лікарні.

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини аварії.

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ДТП у Дніпропетровській області. Фото: Інформатор

Найпоширеніші причини аварій

Перевищення безпечної швидкості;

Порушення правил проїзду перехресть;

Порушення правил маневрування;

Порушення правил проїзду пішохідних переходів;

Недотримання дистанції;

Управління транспортним засобом у нетверезому стані;

Виїзд на зустрічну смугу;

Перехід у невстановленому місці;

Несподіваний виїзд на проїжджу частину;

Невиконання вимог сигналів регулювання.

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