Під Дніпром у страшну ДТП потрапила ціла родина: загинули діти (фото)

На трасі М-30 у Дніпропетровській області сталася смертельна аварія. Зіткнулися два автомобілі та внаслідок цього загинули діти.
Про це повідомляє Інформатор.
Деталі ДТП
Аварія за участю Audi A6 та Mercedes Sprinter сталася у районі села Миколаївка близько 20:00 24 грудня.
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За попередньою інформацією, в Audi була багатодітна сім'я. Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з Mercedes Sprinter.
Є загиблі
Внаслідок ДТП загинула 12-річна дитина та її зведений брат у віці до 1 року.
Також постраждала жінка та 8-річна дитина. Малюк перебуває у важкому стані у лікарні.
Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини аварії.
ДТП у Дніпропетровській області. Фото: Інформатор
Найпоширеніші причини аварій
- Перевищення безпечної швидкості;
- Порушення правил проїзду перехресть;
- Порушення правил маневрування;
- Порушення правил проїзду пішохідних переходів;
- Недотримання дистанції;
- Управління транспортним засобом у нетверезому стані;
- Виїзд на зустрічну смугу;
- Перехід у невстановленому місці;
- Несподіваний виїзд на проїжджу частину;
- Невиконання вимог сигналів регулювання.