Від удару відкинуло на "зустрічку": у Миколаєві в ДТП із вантажівкою загинули двоє людей

Внаслідок пригоди водій та 46-річний пасажир Mazda померли на місці

Слідчі встановлюють обставини ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві на вул. Херсонське Шосе сталася ДТП. Автомобіль Mazda зіткнувся з вантажівкою DAF та виїхав на зустрічну смугу.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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24 грудня близько 23:55 34-річний водій автомобіля Mazda зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою DAF, після чого легковик виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем MAN під керуванням 37-річного водія.

Внаслідок аварії водій та 46-річний пасажир Mazda від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди, ще одного 47-річного пасажира легкового авто госпіталізували.

Що кажуть у поліції

Подію кваліфікували за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

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Найпоширеніші причини аварій

Перевищення безпечної швидкості;

Порушення правил проїзду перехресть;

Порушення правил маневрування;

Порушення правил проїзду пішохідних переходів;

Недотримання дистанції;

Управління транспортним засобом у нетверезому стані;

Виїзд на зустрічну смугу;

Перехід у невстановленому місці;

Несподіваний виїзд на проїжджу частину;

Невиконання вимог сигналів регулювання.

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