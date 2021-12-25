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Від удару відкинуло на "зустрічку": у Миколаєві в ДТП із вантажівкою загинули двоє людей

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
25 грудня, 12:46
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Внаслідок пригоди водій та 46-річний пасажир Mazda померли на місці
Слідчі встановлюють обставини ДТП
Слідчі встановлюють обставини ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві на вул. Херсонське Шосе сталася ДТП. Автомобіль Mazda зіткнувся з вантажівкою DAF та виїхав на зустрічну смугу.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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24 грудня близько 23:55 34-річний водій автомобіля Mazda зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою DAF, після чого легковик виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем MAN під керуванням 37-річного водія.

Внаслідок аварії водій та 46-річний пасажир Mazda від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди, ще одного 47-річного пасажира легкового авто госпіталізували.

Що кажуть у поліції

Подію кваліфікували за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

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Найпоширеніші причини аварій

  • Перевищення безпечної швидкості;
  • Порушення правил проїзду перехресть;
  • Порушення правил маневрування;
  • Порушення правил проїзду пішохідних переходів;
  • Недотримання дистанції;
  • Управління транспортним засобом у нетверезому стані;
  • Виїзд на зустрічну смугу;
  • Перехід у невстановленому місці;
  • Несподіваний виїзд на проїжджу частину;
  • Невиконання вимог сигналів регулювання.

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Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
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1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
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