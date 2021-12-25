Від удару відкинуло на "зустрічку": у Миколаєві в ДТП із вантажівкою загинули двоє людей

У Миколаєві на вул. Херсонське Шосе сталася ДТП. Автомобіль Mazda зіткнувся з вантажівкою DAF та виїхав на зустрічну смугу.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
24 грудня близько 23:55 34-річний водій автомобіля Mazda зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою DAF, після чого легковик виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем MAN під керуванням 37-річного водія.
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Внаслідок аварії водій та 46-річний пасажир Mazda від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди, ще одного 47-річного пасажира легкового авто госпіталізували.
Що кажуть у поліції
Подію кваліфікували за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".
Найпоширеніші причини аварій
- Перевищення безпечної швидкості;
- Порушення правил проїзду перехресть;
- Порушення правил маневрування;
- Порушення правил проїзду пішохідних переходів;
- Недотримання дистанції;
- Управління транспортним засобом у нетверезому стані;
- Виїзд на зустрічну смугу;
- Перехід у невстановленому місці;
- Несподіваний виїзд на проїжджу частину;
- Невиконання вимог сигналів регулювання.
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